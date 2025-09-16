Síguenos en::
Gol Caracol  / Técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich y el dolor por muerte de boxeador; "devastador"

Técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich y el dolor por muerte de boxeador; "devastador"

En la previa del juego por Champions League contra el Chelsea, a Vincent Kompany, entrenador de Luis Díaz en Bayern, le consultaron por el fallecimiento de un histórico boxeador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 16, 2025 11:01 p. m.
Vincent Kompany junto a Luis Díaz en Bayern Múnich.
Vincent Kompany junto a Luis Díaz en Bayern Múnich.
AFP

