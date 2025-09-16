Técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich y el dolor por muerte de boxeador; "devastador"

Bayern Múnich hará su debut en la Champions League 2025/2026 este miércoles 17 de septiembre cuando reciba en el Allianz Arena al Chelsea. Pero antes de que ruede el balón en dicho escenario deportivo alemán, el DT de Luis Díaz en los 'bávaros', no pudo ocultar su dolor por la muerte de un emblemático boxeador británico; se mostró devastado.

Así fue Vincent Kompany recordó a Ricky Hatton, quien falleció el pasado 14 de septiembre a los 46 años. Y es que el estratega belga en su época como jugador en el Manchester City compartió algunas veladas con el pugilista que fue de los más populares en los años 2000.

Ricky Hatton, exboxeador británico que falleció el pasado 14 de septiembre a sus 46 años. AFP

"Si has estado en Mánchester, ahí es cuando entiendes lo grande que era Ricky. Para los alemanes es como Thomas Müller, pero de otro deporte. No puedo recordar un sólo evento importante para el Manchester City en el que él no haya sido parte o centro del mismo. También era respetado en ambos lados, lo que no es fácil en esta parte del mundo", expresó Kompany al ser interrogado por el fallecimiento de Hatton; sus palabras fueron replicadas en el diario 'The Sun'.

Publicidad

El estratega del Bayern Múnich continuó: "Obviamente, fue una noticia devastadora. No creo que haya un solo 'mancuniano' que no se pasara el día entero hablando de ello, llamando a la familia, simplemente porque tuvo un impacto en la vida de todos. Es triste y estoy con la familia, con los seres queridos. Espero que gracias a esto mucha gente recuerde las grandes cosas que hizo por la ciudad".



¿Quién era Ricky Hatton?

Durante su carrera, Hatton, conocido como 'The Hitman', disputó 48 peleas, ganando 45 de ellas, 32 por 'KO', y con solo tres derrotas.

Compitió entre 1997 y 2012 y ganó tres títulos mundiales en peso superligero y uno en peso wélter. Este 2025 anunció su vuelta al cuadrilátero tras trece años retirado. Su pelea de regreso iba a ser el 2 de diciembre en Dubái contra Eisa Al Dah.

Publicidad

Es uno de los boxeadores más laureados e importantes del Reino Unido y fue incluido en el salón de la fama del boxeo el año pasado.

Tras esta dolorosa noticia para el deporte británico y para Kompany, ahora el entrenador se enfocará en lo que será el partido frente a Chelsea por la Champions League.

Luis Díaz junto a Vincent Kompany tras un partido del Bayern Múnich. Getty

¿A qué hora es Bayern Múnich vs. Chelsea por Champions League?

Será a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, de este miércoles 17 de septiembre. En este portal podrá seguir EN VIVO un minuto a minuto del juego, mirar las jugadas virales, goles y demás que tengan que ver con Luis Díaz.