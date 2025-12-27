Dos colombianos en la lista negra de los fichajes del Brasileirao en el 2025

El cierre del año 2025 ha dejado un sabor amargo para la legión colombiana en el Brasileirao. Lo que comenzó como una temporada de grandes promesas y millonarias inversiones terminó con un duro veredicto por parte de la prensa especializada para algunos de los nuestros. El prestigioso diario brasileño 'GeGlobo' incluyó a los colombianos Gustavo Cuéllar y Santiago Moreno en su deshonrosa lista de las peores contrataciones del año, subrayando la brecha entre las expectativas generadas y el pobre rendimiento en el campo.

El regreso de Cuéllar a tierras brasileñas con la camiseta del Gremio fue, quizás, uno de los movimientos más mediáticos del mercado de enero. Tras su exitoso paso por el Flamengo años atrás, la afición de Porto Alegre esperaba al mediocampista férreo y dinámico que dominó el continente. Sin embargo, el análisis del diario fue implacable: "El colombiano llegó para ser el protector de la defensa y responsable de iniciar la construcción. La expectativa tricolor era ver al centrocampista de los tiempos de Flamengo en la Arena. Sin embargo, el periodo en el fútbol árabe tuvo un precio. Sufrió readaptación. Tuvo dificultades con problemas clínicos y físicos y solo participó en 28 partidos, 18 de ellos como titular. Dio una asistencia."

Con solo 18 titularidades en 28 partidos disputados, la temporada del volante estuvo marcada por la irregularidad. El reporte señaló que el barranquillero tuvo serias dificultades para readaptarse a la intensidad del juego en Brasil, aportando apenas una asistencia en todo el certamen y dejando una sensación de fragilidad defensiva que el club no esperaba al desembolsar una cifra importante por su ficha.



Por su parte, el caso de Santiago Moreno en el Fluminense también terminó con el rótulo de fracaso. El extremo llegó desde el Portland Timbers de la MLS por una cifra cercana a los 5 millones de euros, con la pesada responsabilidad de ser el sucesor de Jhon Arias. No obstante, Moreno nunca logró encajar en el esquema del 'Flu'.

Santiago Moreno, en su presentación con Fluminense X/ @FluminenseFC

La prensa brasileña destacó que, a pesar de los esfuerzos del club por ayudar en su adaptación, nunca se encontró con el nivel que tuvo en suelo americano. "Los cariocas pagaron 32 millones de rands para recuperarlo de los Portland Timbers en agosto. El fútbol del colombiano, hasta ahora, no ha venido de Estados Unidos. Sufrió con la adaptación al fútbol brasileño y el Tricolor intentó ayudarle. Miembros de la familia llegaron a Brasil, pero aún así sin la respuesta deseada. Solo participó en cinco partidos. La más reciente fue la derrota por 2-1 ante Mirassol el 8 de agosto. Hasta ahora no ha marcado", fue lo que dijeron.