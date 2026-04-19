Partidos EN VIVO HOY 19 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Se viene un domingo movido lleno de fútbol y emociones a nivel mundial, con la definición de la final del Sudamericano Sub-17 entre la Selección Colombia y Argentina, con el Súperclásico entre River Plate y Boca Juniors, el clásico de América de Cali vs Millonarios, el duelo de Luis Díaz con Bayern Múnich que lo puede hacer campeón de la Bundesliga, y mucho más.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY domingo 19 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Partidos domingo, 19 abril - 2026
|Equipos
|Hora/Canal
|US Cremonese
Torino
|5:30 am
Serie A Italiana - Disney+ Premium,ESPN
|Ipswich Town
Middlesbrough
|6:00 am
Championship - Disney+ Premium
|Hellas Verona
AC Milan
|8:00 am
Serie A Italiana - Disney+ Premium,ESPN 3
|Aston Villa
Sunderland
|8:00 am
Premier League - Disney+ Premium
|Everton
Liverpool
|8:00 am
Premier League - Disney+ Premium,ESPN
|AS Monaco
Auxerre
|8:00 am
Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Nottingham Forest
Burnley
|8:00 am
Premier League - Disney+ Premium
|Freiburg
Heidenheim
|8:30 am
Bundesliga - Disney+ Premium,ESPN 5
|Internacional
Mirassol
|9:00 am
Brasileirao Serie A - Win Play,Win Sports,Fanatiz
|Samsunspor
Besiktas
|9:00 am
Superliga Turca - Disney+ Premium
|Metz
Paris FC
|10:15 am
Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Strasbourg Alsace
Rennes
|10:15 am
Francia Ligue 1 - Disney+ Premium,ESPN 4
|Nantes
Stade de Brestois
|10:15 am
Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Manchester City
Arsenal
|10:30 am
Premier League - Disney+ Premium,ESPN
|Bayern Múnich
Stuttgart
|10:30 am
Bundesliga - Disney+ Premium
|Pisa Sporting Club
Genoa
|11:00 am
Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Aldosivi
Racing Avellaneda
|11:30 am
Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Trabzonspor
Istanbul Basaksehir
|12:00 pm
Superliga Turca - Disney+ Premium
|Borussia M´gladbach
Mainz 05
|12:30 pm
Bundesliga - Disney+ Premium
|Paris Saint-Germain
Olympique Lyonnais
|1:45 pm
Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Juventus
Bologna
|1:45 pm
Serie A Italiana - Disney+ Premium,ESPN 2
|Santa Fe
Cúcuta
|2:00 pm
Liga BetPlay DIMAYOR - Win Fútbol+,Win Play
|Santos
Fluminense
|2:00 p.m. Brasileirao Serie A - Win Sports
|Ecuador
Brasil
|3:00 pm
Sudamericano Sub-17 - DGO,DSPORTS+ Plus,Amazon Prime Video
|River Plate
Boca Juniors
|3:00 pm
Primera División Argentina - Disney+ Premium,ESPN,Fanatiz
|Alianza
Medellín
|4:10 pm
Liga BetPlay DIMAYOR - Win Fútbol+,Win Play
|Palmeiras
At. Paranaense
|4:30 pm
Brasileirao Serie A - Win Play,Win Sports,Fanatiz
|Santa Fe Femenino
Inter Bogotá Femenino
|5:00 pm
Liga Femenina Dimayor - Win Sports TV You Tube
|Argentina
Colombia
|5:30 pm
Sudamericano Sub-17 - ditu, Gol Caracol, www.golcaracol.com
|Los Angeles FC
San Jose Eartquakes
|6:00 pm
MLS - Apple TV
|Junior
Llaneros
|6:20 pm Liga BetPlay DIMAYOR - Win Fútbol+,Win Play
|Rosario Central
Sarmiento
|6:30 pm
Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Talleres Córdoba
Deportivo Riestra
|6:30 pm
Primera División Argentina - Fanatiz
|América de Cali
Millonarios
|8:30 pm
Liga BetPlay DIMAYOR - Win Fútbol+,Win Sports,Win Play