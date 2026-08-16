Rodri, a un paso del Barcelona: principio de acuerdo con Manchester City

Barcelona y Manchester City han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del centrocampista internacional español Rodri al club catalán, según ha podido saber 'EFE' de fuentes cercanas a la negociación.

El Barça, que firmará a Rodri un contrato por cuatro temporadas, espera hacer oficial el fichaje la próxima semana, una vez las tres partes completen toda la documentación necesaria para cerrar la operación.

Por tanto, el Balón de Oro del último Mundial, de 30 años, jugará hasta 2030 en el equipo 'azulgrana' que, según diversos medios, pagará al City por su traspaso unos 65 millones de euros, más otros 5 millones en variables.

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El internacional español no entró este domingo en la lista para el partido de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) que los de Enzo Maresca perdieron por 3-0 ante el Arsenal. El jugador se sometió a una operación de espalda hace varias semanas, a su regreso del Mundial, y continúa en rehabilitación, por lo que ya se sabía que no sería convocado para el duelo contra los 'gunners' que da el pistoletazo de salida a la temporada en Inglaterra.



Rodri es pretendido por el Barcelona. Foto: AFP

El FC Barcelona habría trasladado una nueva oferta cifrada entre los 60 y los 80 millones de euros que pedía el Manchester City, que ya había rechazado dos pujas anteriores que rondarían los 50 y los 60 millones, informan diversos medios.

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Según esas mismas fuentes, el City estaría interesado en la incorporación del internacional argentino Enzo Fernández, actualmente jugador del Chelsea, con cuyo entorno habría estado en contacto en las últimas horas.

Aunque su futuro parecía dirigirse hacia el Real Madrid, Rodri dio a principios de agosto el visto bueno para que el Barcelona negociase su fichaje con el club inglés. Si bien la prioridad del Barça era reforzar la delantera, como ha venido insistiendo públicamente el entrenador Hansi Flick, en las oficinas del Spotify Camp Nou vieron una oportunidad de mercado en el jugador madrileño, de 30 años, que terminaba contrato el próximo verano con su actual club.

Flamante campeón del Mundial con la Selección España y MVP del torneo, al centrocampista le convenció el proyecto deportivo azulgrana, del que ya forman parte ocho de sus compañeros en la selección (Joan Garcia, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedro González 'Pedri', Ferran Torres y Lamine Yamal).

Rodri, Balón de Oro en 2024, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y su llegada reforzará la medular, una parcela que el Barcelona parecía tener bien cubierta con hasta siete jugadores: Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri', Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y Frenkie de Jong.

Rodri Hernández será nuevo jugador del Barcelona. Fotografía de: AFP

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El jugador neerlandés, sin embargo, sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le obligará a estar de baja durante las próximas semanas -no se ha concretado el tiempo esperado de la recuperación- mientras sigue un tratamiento conservador.