Partidos EN VIVO HOY 20 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

El calendario futbolero para este miércoles 20 de mayo promete buenos compromisos, empezando por la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. Igualmente, habrá acción en la Copa BetPlay, en la Copa de Argentina y también en la Libertadores y Sudamericana, con participación de Junior y Medellín.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 20 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 20 de mayo del 2026:

Equipos Hora/Canal Freiburg vs. Aston Villa 2:00 p.m. - Europa League Final - Disney+ Premium, ESPN, DAZN Fortaleza vs. Orsomarso 3:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win Fútbol+ Talleres Córdoba vs. Atlético Tucumán 3:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional

Llaneros vs. Patriotas 4:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win Boston River vs. O´Higgins 5:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 5 Olimpia vs. Vasco da Gama 5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video Nacional vs. Universitario 5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN Santos vs. San Lorenzo 5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports, Amazon Prime Video América Femenino vs. NJ/NY Gotham FC 6:30 p.m. - CONCACAF Women's Champions Cup - Disney+ Premium Bucaramanga vs. Boca Juniors Cali 7:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win Gremio vs. Palestino 7:00 p.m. - Copa Sudamericana Disney+ Premium, ESPN 2 Independiente Petrolero vs. Botafogo 7:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN Palmeiras vs. Cerro Porteño 7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 5 River Plate vs. RB Bragantino 7:30 p.m. - Copa Sudamericana - DGO LDU Quito vs. Lanús 7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 6 CR Flamengo vs. Estudiantes de la Plata 7:30 p.m. - Copa Libertadores Disney+ Premium, ESPN 7 Deportivo Cali vs. Alianza 7:40 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win Junior vs. Sporting Cristal 9:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN Cusco FC vs. Medellín 9:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2 Washington Spirit vs. Pachuca Femenino 9:30 p.m. - CONCACAF Women's Champions Cup - Disney+ Premium