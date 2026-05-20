Partidos EN VIVO HOY 20 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

El calendario futbolero para este miércoles 20 de mayo promete buenos compromisos, empezando por la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. Igualmente, habrá acción en la Copa BetPlay, en la Copa de Argentina y también en la Libertadores y Sudamericana, con participación de Junior y Medellín.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 20 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, miércoles 20 de mayo del 2026:
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