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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 20 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 20 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 20 de mayo, con acción de Junior y Medellín en la Copa Libertadores. Además habrá final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de may, 2026
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Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa, equipo que juega este miércoles la final de la Europa League.

El calendario futbolero para este miércoles 20 de mayo promete buenos compromisos, empezando por la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. Igualmente, habrá acción en la Copa BetPlay, en la Copa de Argentina y también en la Libertadores y Sudamericana, con participación de Junior y Medellín.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 20 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 20 de mayo del 2026:

EquiposHora/Canal
Freiburg vs. Aston Villa2:00 p.m. - Europa League Final - Disney+ Premium, ESPN, DAZN
Fortaleza vs. Orsomarso3:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win Fútbol+
Talleres Córdoba vs. Atlético Tucumán3:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
Llaneros vs. Patriotas4:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
Boston River vs. O´Higgins5:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 5
Olimpia vs. Vasco da Gama5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
Nacional vs. Universitario5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
Santos vs. San Lorenzo5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports, Amazon Prime Video
América Femenino vs. NJ/NY Gotham FC6:30 p.m. - CONCACAF Women's Champions Cup - Disney+ Premium
Bucaramanga vs. Boca Juniors Cali7:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
Gremio vs. Palestino7:00 p.m. - Copa Sudamericana Disney+ Premium, ESPN 2
Independiente Petrolero vs. Botafogo7:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN
Palmeiras vs. Cerro Porteño7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 5
River Plate vs. RB Bragantino7:30 p.m. - Copa Sudamericana - DGO
LDU Quito vs. Lanús7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 6
CR Flamengo vs. Estudiantes de la Plata7:30 p.m. - Copa Libertadores Disney+ Premium, ESPN 7
Deportivo Cali vs. Alianza7:40 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
Junior vs. Sporting Cristal9:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
Cusco FC vs. Medellín9:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
Washington Spirit vs. Pachuca Femenino9:30 p.m. - CONCACAF Women's Champions Cup - Disney+ Premium
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