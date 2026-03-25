Partidos EN VIVO HOY 25 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

En medio de la preparación para la doble jornada FIFA de marzo, este miércoles resalta compromisos en la Champions League femenina, jugándose la serie de ida de los cuartos de final. Uno de los clubes que entra en escena es el Real Madrid, liderado en el ataque por Linda Caicedo.
Igualmente, habrá jornada en la Liga femenina de nuestro país, en el Torneo BetPlay I-2026 y en la Liga BetPlay I-2026. Además, de una serie de amistosos de preparación.
|Equipos
|Hora/Canal
|Real Madrid femenino vs. FC Barcelona femenino
|12:45 p.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium, ESPN
|Manchester United femenino vs. Bayern Múnich femenino
|3:00 p.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium, ESPN
|Inter Bogotá femenino vs. Medellín femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Envigado vs. Bogotá
|3:00 p.m. Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Llaneros Femenino vs. Orsomarso Femenino
|3:30 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Islas Vírgenes EE.UU. vs. Samoa Americana
|3:50 p.m. - FIFA Series - DAZN App Gratis
|Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
|5:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Barranquilla vs. Leones
|5:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Deportivo Riestra vs. San Lorenzo
|5:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Real Soacha Cundinamarca vs. Atlético FC
|6:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win Sports TV You Tube
|Puerto Rico vs. Guam
|7:00 p.m. - FIFA Series - DAZN App Gratis
|Banfield vs. Real Pilar
|7:15 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|América de Cali vs. Llaneros
|8:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win