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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 28 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 28 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 28 de junio, con acción en el inicio de los 16avos, en el Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Selección de Canadá
Selección de Canadá en el partido inaugural del Mundial 2026
AFP

Este domingo 28 de junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción con el inicio de los dieciseisavos de final, entre Sudáfrica y Canadá.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 28 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, domingo 28 de junio del 2026:

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HoraPartidoCanal de transmisión
2:00 pmSudáfrica vs. CanadáDGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video
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