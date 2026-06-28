Partidos EN VIVO HOY 28 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo 28 de junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción con el inicio de los dieciseisavos de final, entre Sudáfrica y Canadá.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 28 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, domingo 28 de junio del 2026:
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|Hora
|Partido
|Canal de transmisión
|2:00 pm
|Sudáfrica vs. Canadá
|DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video
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