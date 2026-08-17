El drama de jugador de Selección Colombia que no fue al Mundial 2018; “solté el volante del carro”

El camino al Mundial 2018 en Rusia no fue tan fácil para la Selección Colombia, pero en el camino de dichas Eliminatorias Sudamericanas hubo un jugador que fue importante con sus goles agónicos: Edwin Cardona.

El mediocampista antioqueño logró tres anotaciones en esos clasificatorios para el certamen orbital de la FIFA, que ayudaron para conseguir el cupo al torneo. El volante anotó el 2-0 contra Perú (minuto 90+5), en la victoria 2-3 contra Bolivia (90+2), y finalmente el 1-0 contra Paraguay (90+1).

El drama de Edwin Cardona tras no ir al Mundial 2018

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Y aunque en reiteradas ocasiones recordó que le dolió no estar en la convocatoria final del técnico argentino José Pékerman en esa Selección Colombia, a pesar de vivir un buen presente en Boca Juniors (Argentina), y aportar buenos goles para la 'tricolor', decidió contar más detalles de lo sucedido.



En una entrevista con Juanpis González, Edwin Cardona confesó que eso "fue duro, cuando te dan la palabra, yo tuve una reunión antes en Argentina, el club me había dado inclusive vacaciones para compartir con la familia porque era un tiempo largo concentrado", dejando saber que le habían dicho que estaba entre los nombres fijos para ir a la Copa del Mundo en Rusia.

Seguido a eso, recordó que "iba para mi casa, me llamaron de un número desconocido, sonó como tres veces y a la cuarta contesté, y esa era la persona encargada en ese tiempo para ese tema en la Selección Colombia. Me soltaron antes porque veníamos a Bogotá a concentrarnos como 20 días, y luego quedaba el tiempo del Mundial y era casi mes y medio".

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Para terminar, contó el instante de peligro que pasó, al verse sorprendido por la noticia, que lo pudo haber hecho estrellarse mientras manejaba su carro. "Me llamaron del número desconocido, ni siquiera me llamaron del número de él, yo iba en carretera para la casa, iba conduciendo, y cuando iba en el carro, me dijeron que ya no vas convocado al Mundial y pensé que era mentira. Fue tal la sorpresa que solté el volante del carro que iba manejando".

Edwin Cardona, mediocampista colombiano del Pachuca, de México. Foto: Colprensa.

Cabe recordar que meses antes del inicio de la Copa del Mundo 2018, en noviembre de 2017, Edwin Cardona tuvo un episodio polémico en un partido preparatorio contra Corea del Sur, en el que hizo un gesto racista que tuvo sanción por parte de la FIFA, de cinco partidos.