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Gol Caracol  / La sonrisa del exjugador de Nacional, al llegar con ayudas para damnificados del Chocó

La sonrisa del exjugador de Nacional, al llegar con ayudas para damnificados del Chocó

No paran las ayudas por el terremoto en Colombia, y Juan Pablo Ramírez, exjugador de Atlético Nacional, llegó hasta uno de los municipios más afectados del Chocó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Juan Pablo Ramírez, exjugador de Atlético Nacional, llevó ayudas a los damnificados por el terremoto en Chocó.
Juan Pablo Ramírez, exjugador de Atlético Nacional, llevó ayudas a los damnificados por el terremoto en Chocó.
Foto oficial de Instagram

Una semana transcurrió tras el terremoto de 7,4 en la escala de Ritcher que sacudió a Colombia y que dejó edificaciones colapsadas, heridos y cientos de pérdidas humanas. Uno de los territorios más afectados fue el departamento del Chocó, que fue el epicentro del movimiento telúrico.

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Lo cierto es que todo el país se ha movilizado para brindarles ayudas a los damnificados, hasta jugadores de distintos clubes se han sumado, siendo uno de ellos Juan Pablo Ramírez, exfutbolista de Atlético Nacional.

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‘El Indio’ se trasladó hacia el municipio de Yuto, y más que “hacer una donación” como él mismo dijo en su publicación en la red social de ‘Instagram’, fueron momentos para transmitir esperanza y miles de sonrisas y abrazos.

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Ramírez compartió una serie de fotografías en la que se denotan las risas de niños de ese lugar en el Chocó.

“Hoy compartimos más que una donación. Compartimos esperanza, sonrisas y un abrazo para los niños del Chocó afectados por el terremoto. Que nunca les falte el amor, la fuerza y la solidaridad de quienes creen en un futuro mejor en Colombia, y seguimos. Esto no para, estamos para servir y ayudar a los que lo necesitan”, fueron las palabras con la que exjugador del ‘verdolaga’ complementó la publicación en la red social mencionada.

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Uno de los futbolistas que se apersonó por la causa, la de llevar insumos médicos, personal especializado y ayudas para las personas afectadas fue Jhon Arias. El extremo del Palmeiras e internacional con la Selección Colombia fue de los primeros en transportar provisiones a través de un avión privado y también por vía terrestre; le ha brindado esperanza a sus paisanos, no los ha dejado solos en medio de toda tragedia que vive el país.

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"En el Chocó es difícil las ayudas, es un territorio un poco olvidado, es importante que la personas supieran que tenían una mano amiga, que los apoyan a la distancia. No es algo que ha quedado ahí, nos queda mucho por ayudar, esta labor que hemos tomado a pecho, requiere mucho de nosotros,", expresó Arias Andrade en charla exclusiva con Noticias Caracol.

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