Rodri, fichaje estelar del Barcelona; advertencia al Real Madrid y Europa, tras cumplir "un sueño"

El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' aseguró este lunes, a su llegada a Barcelona, que jugar en el Barça, club con el que firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas, "es un sueño".

El vuelo del capitán de la selección española, procedente de Inglaterra, aterrizó en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat un día después de que el club azulgrana alcanzara un principio de acuerdo con el Manchester City para el traspaso del jugador.

Según informó la entidad, el mejor jugador del último Mundial, de 30 años, se someterá este mismo martes por la mañana a pruebas médicas antes de formalizar su fichaje por el conjunto azulgrana.

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Asimismo, el Barcelona trabaja para que la presentación sea este martes, siempre y cuando intercambie a tiempo todos los documentos del traspaso con el club mancuniano.



Una vez formalizados los trámites contractuales, el jugador madrileño podría presenciar, ya como jugador azulgrana, el trofeo Joan Gamper que este miércoles (20:00 horas) disputarán el Barcelona y el Al-Ahly egipcio en el Spotify Camp Nou.

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Tras aterrizar en la capital catalana, el futbolista realizó unas breves declaraciones a los medios de comunicación presentes en el exterior de la terminal corporativa del aeropuerto barcelonés.

"Han sido días intensos, pero ya se ha resuelto todo. Estoy muy feliz de estar aquí", señaló Rodri, quien dijo tener "ganas" de saludar a sus nuevos compañeros.

Y, al ser preguntado por la Liga de Campeones, respondió que esta temporada irán "a por todo lo que se ponga por delante".

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A la espera de que el Barcelona informe oficialmente sobre los detalles de la operación, Rodrigo Hernández firmará hasta 2030 con el club azulgrana que, según diversos medios, pagará al City por su traspaso unos 60 millones de euros, más otros 11 en variables.

El internacional español ya no entró el domingo en la lista para el partido de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) que los de Enzo Maresca perdieron por 3-0 ante el Arsenal.

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Aunque su futuro parecía dirigirse hacia el Real Madrid, Rodri dio a principios de agosto el visto bueno para que el Barcelona negociase su fichaje con el club inglés.

Si bien la prioridad del Barça era reforzar la delantera, como ha venido insistiendo públicamente el entrenador Hansi Flick, en las oficinas del Spotify Camp Nou vieron una oportunidad de mercado en el jugador madrileño, de 30 años, que terminaba contrato el próximo verano con su actual club.

Campeón del Mundial con España y MVP del torneo, al centrocampista le convenció el proyecto deportivo azulgrana, del que ya forman parte siete de sus compañeros en la selección (Joan Garcia, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedro González 'Pedri' y Lamine Yamal).

Rodri, Balón de Oro en 2024, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y su llegada reforzará la medular, una parcela que el Barcelona parecía tener bien cubierta con hasta siete jugadores: Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri', Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y Frenkie de Jong.

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El jugador neerlandés, sin embargo, sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le obligará a estar de baja durante las próximas semanas -no se ha concretado el tiempo esperado de la recuperación- mientras sigue un tratamiento conservador.