El golazo de Jhon Durán con Benfica en la Liga de Portugal; disparo de fuera del área

Benfica goleó 0-7 al Casa Pia, este lunes, por la fecha 2 de la Liga de Portugal, en un partido en el que el colombiano Jhon Durán aprovechó su oportunidad para decir presente con un golazo en esta abultada victoria.

El antioqueño comenzó como suplente, pero al minuto 59 saltó al terreno de juego en el lugar de la máxima figura, Vangelis Pavlidis.

Y al 61' Jhon Durán, quien había participado en toda la jugada, recibió la pelota afuera del área, la controló de gran manera y sacó un remate potente que se metió por el primer palo. ¡Golazo y el 7-0 en el marcador!

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Así fue el golazo de Jhon Durán en Casa Pia vs Benfica, por Liga de Portugal: