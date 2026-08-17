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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El golazo de Jhon Durán con Benfica en la Liga de Portugal; disparo de fuera del área

El golazo de Jhon Durán con Benfica en la Liga de Portugal; disparo de fuera del área

Este lunes el Benfica tuvo acción en el campeonato portugués, y el delantero colombiano Jhon Durán se reportó con un golazo dejando ver su calidad y aportar en la abultada victoria.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol con el Benfica
Benfica Oficial

Benfica goleó 0-7 al Casa Pia, este lunes, por la fecha 2 de la Liga de Portugal, en un partido en el que el colombiano Jhon Durán aprovechó su oportunidad para decir presente con un golazo en esta abultada victoria.

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El antioqueño comenzó como suplente, pero al minuto 59 saltó al terreno de juego en el lugar de la máxima figura, Vangelis Pavlidis.

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Y al 61' Jhon Durán, quien había participado en toda la jugada, recibió la pelota afuera del área, la controló de gran manera y sacó un remate potente que se metió por el primer palo. ¡Golazo y el 7-0 en el marcador!

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Así fue el golazo de Jhon Durán en Casa Pia vs Benfica, por Liga de Portugal:

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