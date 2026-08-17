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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz deja el Mundial atrás y se enfoca en Bayern Múnich; meta ambiciosa en la temporada

Luis Díaz deja el Mundial atrás y se enfoca en Bayern Múnich; meta ambiciosa en la temporada

En un evento del Bayern Múnich, este lunes, al futbolista colombiano Luis Díaz le preguntaron sobre los objetivos personales y grupales que tiene para esta nueva temporada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Luis Díaz, figura del Bayern Múnich y de la Selección Colombia.
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich y de la Selección Colombia.
Foto: AFP

Luis Díaz quiere superar lo hecho en la primera temporada con el Bayern Múnich, en la que consiguió los tres trofeos del fútbol alemán (Bundesliga, Copa y Supercopa), faltándole solamente la Champions League a nivel internacional.

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A eso se suma que el guajiro terminó la campaña pasada con 26 goles y 20 asistencias entre todas las competiciones, grandes números con los que llegó al Mundial 2026 con la Selección Colombia, donde desafortunadamente no pudo brillar y apenas anotó un tanto, que fue frente a Uzbekistán.

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Pero Luis Díaz ya deja atrás todo lo vivido en la temporada anterior y se enfoca, de manera ambiciosa en este nuevo reto con el Bayern Múnich, esperando seguir siendo una de las figuras, a punta de anotaciones y grandes actuaciones.

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Este lunes, en un evento realizado por el club bávaro, a 'Lucho' lo entrevistaron los medios oficiales del Bayern, y al consultarle sobre sus objetivos individuales, declaró que "quiero marcar muchos goles y dar muchos pases de gol", para luego referirse principalmente a lo que desea a nivel grupal, puntualizando en que "por supuesto, es ganar tantos títulos como sea posible. Estoy deseando vivir momentos especiales con los aficionados".

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Por el momento, hay buena expectativa con Luis Díaz, quien en la pretemporada ya marcó dos golazos. Uno contra el Aston Villa y el más reciente frente al Leipzig, y aún le queda un encuentro más de preparación antes de comenzar oficialmente el año deportivo. Será este martes contra el Heidenheim, a las 11:00 a.m. (hora colombiana).

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Después de eso, para el nacido en Barrancas (La Guajira) y actual atacante del Bayern Múnich, se vendrá la final de la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund, el sábado 22 de agosto (1:30 p.m.), para buscar el primer título de la temporada.

Ya por Bundesliga la acción para los bávaros iniciará el viernes 28 de agosto, a la 1:30 p.m., en el Allianz Arena, frente al Stuttgart.

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