Luis Díaz deja el Mundial atrás y se enfoca en Bayern Múnich; meta ambiciosa en la temporada

Luis Díaz quiere superar lo hecho en la primera temporada con el Bayern Múnich, en la que consiguió los tres trofeos del fútbol alemán (Bundesliga, Copa y Supercopa), faltándole solamente la Champions League a nivel internacional.

A eso se suma que el guajiro terminó la campaña pasada con 26 goles y 20 asistencias entre todas las competiciones, grandes números con los que llegó al Mundial 2026 con la Selección Colombia, donde desafortunadamente no pudo brillar y apenas anotó un tanto, que fue frente a Uzbekistán.

Pero Luis Díaz ya deja atrás todo lo vivido en la temporada anterior y se enfoca, de manera ambiciosa en este nuevo reto con el Bayern Múnich, esperando seguir siendo una de las figuras, a punta de anotaciones y grandes actuaciones.

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Este lunes, en un evento realizado por el club bávaro, a 'Lucho' lo entrevistaron los medios oficiales del Bayern, y al consultarle sobre sus objetivos individuales, declaró que "quiero marcar muchos goles y dar muchos pases de gol", para luego referirse principalmente a lo que desea a nivel grupal, puntualizando en que "por supuesto, es ganar tantos títulos como sea posible. Estoy deseando vivir momentos especiales con los aficionados".



Luis Díaz on the new season: "I want to score lots of goals and provide lots of assists. The goal, of course, is to win as many titles as possible. I'm looking forward to special moments with the fans." pic.twitter.com/gLenUgUmql — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 17, 2026

Por el momento, hay buena expectativa con Luis Díaz, quien en la pretemporada ya marcó dos golazos. Uno contra el Aston Villa y el más reciente frente al Leipzig, y aún le queda un encuentro más de preparación antes de comenzar oficialmente el año deportivo. Será este martes contra el Heidenheim, a las 11:00 a.m. (hora colombiana).

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Después de eso, para el nacido en Barrancas (La Guajira) y actual atacante del Bayern Múnich, se vendrá la final de la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund, el sábado 22 de agosto (1:30 p.m.), para buscar el primer título de la temporada.

Ya por Bundesliga la acción para los bávaros iniciará el viernes 28 de agosto, a la 1:30 p.m., en el Allianz Arena, frente al Stuttgart.