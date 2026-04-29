Partidos EN VIVO HOY 29 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles continúa la acción del fútbol, a lo largo y ancho del planeta, con una agenda llena de juegos imperdibles. Por eso, desde Gol Caracol les presentamos los partidos EN VIVO HOY, miércoles 29 de abril de 2026.
Las miradas se centran en Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la ida de las semifinales de la Champions League. Sin embargo, las miradas también se centran en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con varios encuentros de alto nivel.
De igual manera, el Sudamericano femenino Sub-17 tendrá dos duelos del grupo B y, por último, la FA Women's Super League y la CONCACAF Champions Cup no se quedan atrás para completar una jornada movida.
Partidos EN VIVO HOY, miércoles 29 de abril del 2026
Equipos
Hora/Canal
Arsenal Femenino vs. Leicester Femenino
1:00 p.m. FA Women's Super League / Disney+ Premium
Atlético de Madrid vs. Arsenal
2:00 p.m. Champions League / Disney+ Premium, ESPN