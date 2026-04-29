Partidos EN VIVO HOY 29 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles continúa la acción del fútbol, a lo largo y ancho del planeta, con una agenda llena de juegos imperdibles. Por eso, desde Gol Caracol les presentamos los partidos EN VIVO HOY, miércoles 29 de abril de 2026.

Las miradas se centran en Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la ida de las semifinales de la Champions League. Sin embargo, las miradas también se centran en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con varios encuentros de alto nivel.

De igual manera, el Sudamericano femenino Sub-17 tendrá dos duelos del grupo B y, por último, la FA Women's Super League y la CONCACAF Champions Cup no se quedan atrás para completar una jornada movida.

Platense vs Santa Fe, partido de Copa Libertadores Fotografías tomas de: AFP y Colprensa

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 29 de abril del 2026

Equipos Hora/Canal Arsenal Femenino vs. Leicester Femenino 1:00 p.m. FA Women's Super League / Disney+ Premium Atlético de Madrid vs. Arsenal 2:00 p.m. Champions League / Disney+ Premium, ESPN Venezuela vs. Uruguay 3:00 p.m. Sudamericano Femenino Sub-17 / DGO, DSports 4

Mirassol vs. Always Ready 5:00 p.m.Copa Libertadores / Disney+ Premium, ESPN 5 Caracas FC vs. Racing Avellaneda 5:00 p.m. Copa Sudamericana / Disney+ Premium, ESPN 2 Platense vs. Santa Fe 5:00 p.m. Copa Libertadores / Disney+ Premium, ESPN Deportivo Riestra vs. Montevideo City Torque 5:00 p.m. Copa Sudamericana / DGO, DSports 2, Amazon Prime Video CA Juventud vs. Puerto Cabello 5:00 p.m. Copa Sudamericana / Disney+ Premium, ESPN 4 Ecuador vs. Perú 6:00 p.m. Sudamericano Femenino Sub-17 / DGO, DSports 4 Barcelona SC vs. CDU Católica 7:00 p.m. Copa Libertadores / Disney+ Premium, ESPN Palestino vs. Gremio 7:30 p.m. Copa Sudamericana / DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video Cerro Porteño vs. Palmeiras 7:30 p.m. Copa Libertadores / Disney+ Premium, ESPN 2 Estudiantes de la Plata vs. CR Flamengo 7:30 p.m. Copa Libertadores / Disney+ Premium, ESPN 7 Cienciano vs. Atlético Mineiro 7:30 p.m. Copa Sudamericana / DGO, DSports, Amazon Prime Video Universitario vs. Nacional 9:00 p.m. Copa Libertadores / Disney+ Premium, ESPN Los Angeles Football Club vs. Toluca 9:30 p.m. CONCACAF Champions Cup / Disney+ Premium