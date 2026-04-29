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Gol Caracol  / Le bajaron la caña a Harry Kane por un elogio mal visto, luego de PSG 5-4 Bayern Múnich

Le bajaron la caña a Harry Kane por un elogio mal visto, luego de PSG 5-4 Bayern Múnich

Una leyenda del fútbol inglés no tuvo reparos en criticar las palabras de felicitación de Harry Kane hacia sus compañeros del Bayern Múnich, tras derrota con PSG, en Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Harry Kane Bayern Múnich Real Madrid
Harry Kane celebra gol en Bayern Múnich vs Real Madrid - Foto:
AFP

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