Le bajaron la caña a Harry Kane por un elogio mal visto, luego de PSG 5-4 Bayern Múnich

La espectacular victoria 5-4 del París Saint-Germain sobre Bayern Múnich, en la ida de las semifinales de la Champions League, dejó emociones, goles y también una polémica inesperada alrededor de Harry Kane. El delantero inglés, autor de uno de los tantos del conjunto alemán, fue cuestionado con dureza por Wayne Rooney luego de unas declaraciones posteriores al partido que no cayeron bien en Inglaterra.

El duelo en París fue una montaña rusa. El equipo de Luis Enrique llegó a tomar tres goles de ventaja gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, además de una anotación de Joao Neves. Sin embargo, el Bayern reaccionó y logró mantener viva la serie con goles de Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz, dejando todo abierto para la revancha en Alemania.

Tras el encuentro, Kane sorprendió al salir en defensa de la zaga bávara, que había quedado muy expuesta durante varios tramos del compromiso. El atacante elogió el trabajo de sus compañeros pese a los cinco goles recibidos. “Los centrales a veces estaban en el centro del campo, a veces en ataque y a veces en las bandas contra los extremos. Les tengo un gran respeto. Es un trabajo realmente duro. Creo que estuvieron excelentes”, afirmó.

Las palabras del goleador no convencieron a Wayne Rooney, histórico exdelantero del Manchester United y referente del fútbol inglés, quien consideró exagerado el respaldo de Kane a la defensa del Bayern. En su análisis posterior al compromiso, el exjugador fue directo y dejó una crítica contundente.



Wayne Rooney, en Manchester United Getty Images

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“Miren, me encanta Harry Kane, pero ¿acaso puede elogiar así a sus defensas? Es inaceptable. Quizás, al ser sus compañeros, intenta infundirles confianza para la próxima semana”, expresó Rooney, dejando claro que no compartió el comentario del capitán inglés.

Pero no se quedó ahí. Rooney también apuntó al rendimiento defensivo general de ambos equipos en una noche marcada por los errores atrás. “Creo que la defensa de ambos equipos esta noche (por ayer) fue realmente mala, así que creo que Harry se está conteniendo un poco”, concluyó.