Partidos EN VIVO HOY 5 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo, el calendario del Mundial 2026 trae la continuidad de varios compromisos, por los octavos de final; enfrentándose así Brasil contra Noruega y México frente a Inglaterra.

Dicho compromiso entre la 'cararinha' y los 'nórdicos', lo podrá ver EN VIVO HOY por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 5 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos HOY, domingo 5 de julio del 2026:

Partido Hora Canal de transmisión Brasil vs. Noruega 3:00 p. m. Caracol TV, Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU México vs. Inglaterra 7:00 p. m. DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video