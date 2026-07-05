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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 5 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 5 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 5 de julio, con acción de los octavos de final del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda ningún compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Brasil ganó en el último minuto y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
Brasil ganó en el último minuto y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
AFP

Este domingo, el calendario del Mundial 2026 trae la continuidad de varios compromisos, por los octavos de final; enfrentándose así Brasil contra Noruega y México frente a Inglaterra.

Dicho compromiso entre la 'cararinha' y los 'nórdicos', lo podrá ver EN VIVO HOY por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 5 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos HOY, domingo 5 de julio del 2026:

PartidoHoraCanal de transmisión
Brasil vs. Noruega3:00 p. m. Caracol TV, Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU
México vs. Inglaterra7:00 p. m.DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video

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