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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Miguel Borja no es un 'bombazo' para el fútbol mexicano porque no está en su 'prime'"

"Miguel Borja no es un 'bombazo' para el fútbol mexicano porque no está en su 'prime'"

En México dan como un hecho la llegada de Miguel Borja al América y un periodista del país norteamericano dio el concepto sobre su fichaje a las 'águilas'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Miguel Ángel Borja: así fue su debut con Al Wasl, en Emiratos Árabes Unidos.jpg
Miguel Ángel Borja debutó en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos.
Foto: Al Wasl.

La llegada de Miguel Ángel Borja al Club América generó expectación inmediata en el fútbol mexicano. El delantero colombiano, procedente de Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, llegará con contrato por un año después de haber estado muy cerca de firmar con Cruz Azul hace unos meses. En aquella ocasión, el cuadro cementero no logró liberar una plaza de extranjero y el fichaje se diluyó. Ahora, el atacante aterriza con la etiqueta de refuerzo, pero no precisamente como un “bombazo” que revolucione la Liga MX.

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Así lo considera el periodista mexicano Raúl ‘El Pollo’ Ortiz, quien en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' ofreció un análisis directo y sin rodeos sobre el fichaje. “Finalmente, llega Borja a México. Hace unos meses, estuvo casi que firmado con Cruz Azul, pero no pudieron liberar una plaza de extranjero y no lo pudieron vender. Borja viene contratado por un año”, explicó Ortiz.

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El comunicador reconoce que el colombiano sí cuenta como refuerzo, a pesar de que el América cuenta actualmente con cinco delanteros en su plantilla. Henry Martín sigue siendo el titular y el cuarto goleador de la Liga MX, aunque no atraviesa su mejor momento físico. Raúl Zúñiga no tiene minutos y el club busca venderlo o prestarlo. Víctor Dávila regresa de una lesión y no estará disponible durante todo el semestre, mientras que el joven Patricio Salas completa el grupo. “Seguramente, Borja va a tener minutos. Se espera que sea un jugador importante”, señaló el periodista.

Miguel Ángel Borja, delantero del Al Wasl.
Miguel Ángel Borja, delantero del Al Wasl.
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X de AlWasl SC

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Sin embargo, Ortiz fue claro al matizar las expectativas: “Miguel Ángel Borja no es un bombazo para el fútbol mexicano porque no está en su mejor nivel, como lo estuvo en su momento en Palmeiras, Atlético Nacional, Junior o River Plate, pero es una buena opción para hacer rotación”. Esa frase resume el sentir de muchos observadores. Borja llega con un currículum respetable, pero lejos del rendimiento goleador que lo consagró en Sudamérica.

Los números de su trayectoria lo confirman. En River Plate acumuló 159 partidos, 62 goles y 10 asistencias. En Palmeiras registró 112 apariciones, 36 goles y 8 asistencias. En Junior FC fue aún más letal: 86 partidos y 51 goles. En Atlético Nacional aportó 17 tantos en 26 encuentros. Esos registros lo ubicaron en su “prime”, cuando era un delantero temible, capaz de definir partidos con regularidad y presencia física dominante.

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En su paso reciente por Al-Wasl jugó 16 partidos y 8 goles. En total, a lo largo de su carrera, Borja suma 522 partidos, 216 goles y 40 asistencias, cifras que hablan de un profesional consolidado, pero no de un delantero en el pico de su forma.

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