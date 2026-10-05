Partidos EN VIVO HOY 5 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes, el calendario futbolero trae buenos compromisos en la Liga de Naciones como el que jugarán Francia contra Bélgica e Italia frente a Turquía.
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Además, de actividad en la Liga BetPlay II-2026 destacando el juego entre Medellín y Santa Fe y grandes duelos en el fútbol internacional.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 5 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, lunes 5 de octubre del 2026:
|Equipos
|Hora (COL)
|Liga/Competición
|Canales de transmisión
|Chipre vs. Letonia
|11:00 a.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Liechtenstein vs. Gibraltar
|1:45 p.m.
|Amistoso internacional
|Disney+ Premium
|Bosnia vs. Polonia
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Ucrania vs. Hungría
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Montenegro vs. Armenia
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Italia vs. Turquía
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Rumania vs. Suecia
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|Francia vs. Bélgica
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN
|Guadalupe vs. Santa Lucía
|2:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
|2:45 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Cuba vs. San Cristóbal y Nieves
|4:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Bogotá vs. Envigado
|5:00 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win
|Martinica vs. El Salvador
|5:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Vélez Sarsfield vs. Platense
|5:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Estudiantes de la Plata vs. Gimnasia La Plata
|5:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, Disney+ Premium
|Bermudas vs. Barbados
|7:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Granada vs. Bonaire
|7:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Medellín vs. Santa Fe
|7:00 p.m.
|Liga Betplay
|Win
|Guatemala vs. Surinam
|7:00 p.m
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Banfield vs. Rosario Central
|7:15 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Orsomarso vs. Quindío
|7:30 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win YouTube
|Honduras vs Jamaica
|9:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube