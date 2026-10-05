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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 5 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 5 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY lunes 5 de octubre, con acción en la Liga de Naciones de la UEFA, Liga BetPlay y fútbol internacional. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Jugadores franceses celebrando el triunfo sobre Bélgica
Jugadores franceses celebrando el triunfo sobre Bélgica
AFP

Este lunes, el calendario futbolero trae buenos compromisos en la Liga de Naciones como el que jugarán Francia contra Bélgica e Italia frente a Turquía.

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Además, de actividad en la Liga BetPlay II-2026 destacando el juego entre Medellín y Santa Fe y grandes duelos en el fútbol internacional.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 5 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, lunes 5 de octubre del 2026:

EquiposHora (COL)Liga/CompeticiónCanales de transmisión
Chipre vs. Letonia11:00 a.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
Liechtenstein vs. Gibraltar1:45 p.m.Amistoso internacionalDisney+ Premium
Bosnia vs. Polonia1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Irlanda del Norte vs. Georgia1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Ucrania vs. Hungría1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Montenegro vs. Armenia1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Italia vs. Turquía1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
Rumania vs. Suecia1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
Francia vs. Bélgica1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN
Guadalupe vs. Santa Lucía2:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Deportivo Riestra vs. Central Córdoba2:45 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
Cuba vs. San Cristóbal y Nieves4:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Bogotá vs. Envigado5:00 p.m.Torneo BetPlayWin
Martinica vs. El Salvador5:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Vélez Sarsfield vs. Platense5:00 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
Estudiantes de la Plata vs. Gimnasia La Plata5:00 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, Disney+ Premium
Bermudas vs. Barbados7:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Granada vs. Bonaire7:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Medellín vs. Santa Fe7:00 p.m.Liga BetplayWin
Guatemala vs. Surinam7:00 p.mCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Banfield vs. Rosario Central7:15 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
Orsomarso vs. Quindío7:30 p.m.Torneo BetPlayWin YouTube
Honduras vs Jamaica9:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
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