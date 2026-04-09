Partidos EN VIVO HOY 9 de abril del 2026: horarios y programación por TV

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Este jueves 8 de abril, el calendario futbolero promete muchas emociones. Hay compromisos en Europa League y Conference League, jugándose la ida de los cuartos de final. Además, hay acción en la Copa Libertadores y Sudamericana, con participación de Santa Fe y América de Cali, respectivamente.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY jueves 9 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Rayo Vallecano vs. AEK FC
|11:45 a.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Mainz 05 vs. Strasbourg Alsace
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Bologna vs. Aston Villa
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN
|Friburgo vs. Celta
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 4
|Porto vs. Nottingham Forest
|2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN 3
|Shakhtar Donetsk vs. AZ Alkmaar
|2:00 p.m.- Conference League - Disney+ Premium
|Crystal Palace vs. Fiorentina
|2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium
|Colombia vs. Uruguay
|3:00 p.m. - Sudamericano Sub-17 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracolcom
|Unión Magdalena vs. Envigado
|4:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|CA Juventud vs. Cienciano
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports (610/1610)
|Botafogo vs. Caracas FC
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|UCV vs. Club Libertad
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
|Rosario Central vs. Independiente del Valle
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 5
|Chile vs. Paraguay
|6:00 p.m. - Sudamericano Sub-17 - DGO, DSports 4
|Platense vs. Corinthians
|7:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
|Gimnasia La Plata vs. Deportivo Camioneros
|7:30 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Carabobo vs. RB Bragantino
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Macará vs. América de Cali
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - DGO,DSports (610/1610)
|Santa Fe vs. Peñarol
|9:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium,ESPN