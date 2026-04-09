Partidos EN VIVO HOY 9 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves 8 de abril, el calendario futbolero promete muchas emociones. Hay compromisos en Europa League y Conference League, jugándose la ida de los cuartos de final. Además, hay acción en la Copa Libertadores y Sudamericana, con participación de Santa Fe y América de Cali, respectivamente.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY jueves 9 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, jueves 9 de abril del 2026

Equipos Hora/Canal Rayo Vallecano vs. AEK FC 11:45 a.m. - Conference League - Disney+ Premium Mainz 05 vs. Strasbourg Alsace 2:00 p.m. - Conference League - Disney+ Premium Bologna vs. Aston Villa 2:00 p.m. - Europa League - Disney+ Premium, ESPN