Macará vs. América de Cali, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Copa Sudamericana

Un nuevo equipo colombiano prepara sus zapatillas de fútbol para iniciar su camino en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro 'escarlata' buscará un resultado satisfactorio este jueves en la casa del Macará, el estadio Bellavista de Ecuador. América integra el Grupo A junto al Club Atlético Tigre de Argentina y Alianza Atlético de Perú, quienes jugaron el pasado martes 7 de abril y empataron 1-1, dejando el liderato al alcance del equipo que logre sumar de a tres puntos.

América de Cali, dirigido por David González, intentará aprovechar este debut para sacar ventaja en la tabla, tras la igualdad de sus rivales de grupo. No obstante, el conjunto caleño no debe perder el enfoque en la Liga BetPlay, donde actualmente marcha sexto con 24 puntos y se consolida como uno de los candidatos más fuertes del torneo local. Uno de los mayores retos para los dirigidos por González será la altitud de la ciudad de Ambato, un factor que históricamente representa la principal dificultad física para los equipos que visitan territorio ecuatoriano.

Para afrontar este desafío, la delegación 'escarlata' diseñó una nueva manera de juego, que incluyó una concentración previa en Bogotá antes de aterrizar en Quito y trasladarse a Ambato. El objetivo de David González es minimizar el impacto del desgaste físico, considerando que el equipo viene de un calendario apretado en la liga local. Además, se espera una alta presencia de seguidores del club colombiano en las tribunas del estadio Bellavista, ya que la hinchada americana agotó rápidamente la boletería asignada para los visitantes, confirmando la pasión de los hinchas 'rojos' por su equipo.

En la Copa Sudamericana, el empate 1-1 entre Tigre y Alianza Atlético, el pasado miércoles, le otorga a América una oportunidad grande, ya que si logra sumar los tres puntos en Ecuador, se convertirá en el único líder del Grupo A. Este escenario sería el impulso anímico ideal para el proceso de González, permitiéndole contar con una ventaja y mayor tranquilidad para los próximos compromisos y consolidar un proyecto que busca devolverle al equipo el protagonismo continental que su historia le exige.



Yeison Guzmán, mediocampista de América de Cali, fue uno de los fichajes para el 2026, donde jugará la Copa Sudamericana Twitter de América de Cali

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Macará vs América , EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Copa Sudamericana

Fecha: jueves 9 de abril.

Hora: 7:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Bellavista, Ambato, Ecuador.

Transmisión: Disney+ Premium - ESPN.

Macará vs América Copa Sudamericana Fotos tomadas de: AFP - Colprensa