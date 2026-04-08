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Gol Caracol  / Macará vs. América de Cali, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Copa Sudamericana

Macará vs. América de Cali, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Copa Sudamericana

Este jueves 9 de abril, el equipo 'ecuatoriano' Macará se medirá contra el club 'caleño' América, por la primera jornada del grupo A de la Copa Sudamericana 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Macará vs América
Macará vs América Copa Sudamericana
Fotos tomadas de: AFP - Colprensa

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