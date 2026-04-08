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Gol Caracol  / Julián Álvarez, al ángulo; vea su golazo de tiro libre en Barcelona vs. Atlético de Madrid

Julián Álvarez, al ángulo; vea su golazo de tiro libre en Barcelona vs. Atlético de Madrid

Una de las mejores anotaciones de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League, fue obra del argentino, Julián Álvarez, en el Camp Nou.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid, celebra su gol contra Barcelona, por la Champions League
Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid, celebra su gol contra Barcelona, por la Champions League
Getty Images

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