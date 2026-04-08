Julián Álvarez, al ángulo; vea su golazo de tiro libre en Barcelona vs. Atlético de Madrid

Baldado da agua fría para el Barcelona. En poco menos de cinco minutos, recibió dos malas noticias. Por un lado, Pau Cubarsí fue expulsado por falta sobre Giuliano Simeone, tras revisar la jugada en el VAR. Como si fuera poco, en la ejecución de dicha infracción, el delantero argentino, Julián Álvarez, no perdonó y marcó un golazo de tiro libre, silenciando el Camp Nou.

El balón fue al ángulo, imposible de atajar para el arquero, Joan Garcia, quien 'voló', pero le fue imposible atajar el remate. De esa manera, se abrió el marcador en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. De igual manera, aprovechando que hace poco fue padre por primera vez, 'la araña' le dedicó el gol a su pequeño hijo, que se llama Amadeo.



Vea el gol de tiro libre de Julián Álvarez en Barcelona vs. Atlético de Madrid por Champions League