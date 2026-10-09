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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 9 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 9 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY viernes 9 de octubre, con acción en el fútbol de Europa, en Argentina y en la Liga BetPlay. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Luis Javier Suárez juega con el Sporting Lisboa en el fútbol de Portugal.
Luis Javier Suárez juega con el Sporting Lisboa en el fútbol de Portugal.
AFP

Este viernes, el calendario futbolero trae buenos compromisos en el fútbol internacional. Hay acción de Sporting Lisboa que tiene en sus filas a Luis Javier Suárez, en la Liga de Portugal. Además de juegos en la Liga BetPlay II-2026 y el balompié de Argentina.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 9 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, viernes 9 de octubre del 2026:

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PartidoHorario (COL)Torneo / LigaCanales de Transmisión
Galatasaray vs. Kasimpasa12:00 p.m.Superliga TurcaDisney+ Premium
Aldosivi vs. Sarmiento12:30 p.m.Primera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Fanatiz
PSV Eindhoven vs. Heerenveen1:00 p.m.EredivisieDisney+ Premium
Borussia Dortmund vs. Werder Bremen1:30 p.m.BundesligaDisney+ Premium, ESPN 5
Lens vs. Olympique de Lyonnais1:45 p.m.Francia Ligue 1Disney+ Premium, ESPN 4
Málaga vs. Espanyol2:00 p.m.La Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 2
West Ham vs. QPR2:00 p.m.ChampionshipDisney+ Premium, ESPN 7
SC Braga vs. Sporting CP2:15 p.m.Liga PortuguesaDGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
Real Soacha Cundinamarca vs. Real Santander3:00 p.m.Torneo BetPlayWin
Gimnasia La Plata vs. Atlético Tucumán4:00 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
Instituto vs. Boca Juniors5:30 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, ESPN, Fanatiz
Alianza vs. Águilas Doradas Rionegro6:00 p.m.Liga BetplayWin
Venezuela vs. Colombia7:00 p.m.Amistoso Femeninoditu, Gol Caracol YouTube, Canal RCN App, Canal RCN YouTube, RCN TV, Caracol TV
Unión Santa Fe vs. Defensa y Justicia7:45 p.m.Primera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Fanatiz
Once Caldas vs. Llaneros8:10 p.m.Liga BetplayWin
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