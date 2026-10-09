Partidos EN VIVO HOY 9 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este viernes, el calendario futbolero trae buenos compromisos en el fútbol internacional. Hay acción de Sporting Lisboa que tiene en sus filas a Luis Javier Suárez, en la Liga de Portugal. Además de juegos en la Liga BetPlay II-2026 y el balompié de Argentina.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 9 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Últimas noticias
Últimas noticias
Partidos EN VIVO HOY, viernes 9 de octubre del 2026:
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|Partido
|Horario (COL)
|Torneo / Liga
|Canales de Transmisión
|Galatasaray vs. Kasimpasa
|12:00 p.m.
|Superliga Turca
|Disney+ Premium
|Aldosivi vs. Sarmiento
|12:30 p.m.
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
|PSV Eindhoven vs. Heerenveen
|1:00 p.m.
|Eredivisie
|Disney+ Premium
|Borussia Dortmund vs. Werder Bremen
|1:30 p.m.
|Bundesliga
|Disney+ Premium, ESPN 5
|Lens vs. Olympique de Lyonnais
|1:45 p.m.
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium, ESPN 4
|Málaga vs. Espanyol
|2:00 p.m.
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 2
|West Ham vs. QPR
|2:00 p.m.
|Championship
|Disney+ Premium, ESPN 7
|SC Braga vs. Sporting CP
|2:15 p.m.
|Liga Portuguesa
|DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
|Real Soacha Cundinamarca vs. Real Santander
|3:00 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win
|Gimnasia La Plata vs. Atlético Tucumán
|4:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|Instituto vs. Boca Juniors
|5:30 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz
|Alianza vs. Águilas Doradas Rionegro
|6:00 p.m.
|Liga Betplay
|Win
|Venezuela vs. Colombia
|7:00 p.m.
|Amistoso Femenino
|ditu, Gol Caracol YouTube, Canal RCN App, Canal RCN YouTube, RCN TV, Caracol TV
|Unión Santa Fe vs. Defensa y Justicia
|7:45 p.m.
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Once Caldas vs. Llaneros
|8:10 p.m.
|Liga Betplay
|Win