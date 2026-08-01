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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Independiente Medellín lo ganó en el último suspiro en el Atanasio; triunfo 1-0 sobre el Cali

Independiente Medellín lo ganó en el último suspiro en el Atanasio; triunfo 1-0 sobre el Cali

Con un golazo de Diego Moreno, al minuto 90+4, el Medellín sigue con puntaje perfecto en este inicio de la Liga BetPlay 2026-II, de la mano de Amaranto Perea.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Medellín sumó otros tres puntos, luego de vencer 1-0 al Deportivo Cali en la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II, y arrancó con puntaje perfecto el campeonato del fútbol colombiano.

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El único gol del compromiso se dio al minuto 90+4, con una buena definición dentro del área del delantero Diego Moreno.

En el Atanasio Girardot no hubo público, y más allá de la anotación en los instantes finales del compromiso, tampoco no hubo muchas emociones.

Eso sí, en la primera parte el Deportivo Cali, dirigido por Rafael Dudamel se vio más insistente en el frente de ataque, juntándose colectivamente y pisando el área seguido del DIM, que contó con un Éder Chaux atento y con sus defensores mostrando jerarquía.

Para la segunda parte el Medellín mejoró, se animó a ir más al ataque y tuvo su recompensa en los minutos final en un vacío Atanasio Girardot, luego de una jugada que aprovechó Diego Moreno dentro del área, para bajar la pelota y definir con zurda a un palo, dejando sin chances al arquero peruano Pedro Gallese.

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Hubo revisión de VAR de la acción del gol, ya que el delantero del DIM bajó la pelota, aparentemente con la mano, aunque al final eso no se comprobó y fue todo válido.

Con eso, el equipo antioqueño dirigido por Amaranto Perea lleva seis puntos de seis posibles, ya que en la primera fecha había venciendo 3-2 al Pasto. A pesar de la eliminación de Copa Sudamericana a manos del Vasco da Gama, de Brasil, es un buen arranque para el 'poderoso' en el rentado local.

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Ficha técnica de Medellín vs Cali, por Liga BetPlay 2026-II:

Alineaciones:
Independiente Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra, Jhan Mena; Baldomero Perlaza, Agustín Martegani, Keiner Klinger; Daniel Cataño, Juan José Córdoba y Yony González.
DT: Amaranto Perea (Colombia)

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, Keimer Sandoval, José Moya, Fernando Álvarez; Edwin Velasco, Gustavo Cuéllar, Daniel Giraldo; Johan Martínez, Steven Rodríguezy Juan Dinenno.
DT: Rafael Dudamel (Venezuela)

Árbitro: Bismarks Santiago
Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)
Gol: Diego Moreno (minuto 90+4).

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