Rafael Dudamel, tras derrota del Cali; “vivir la amargura, te vas con las manos vacías”

Deportivo Cali perdió 1-0 con Independiente Medellín en la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II, con un gol en el tiempo de adición de Diego Moreno, en el estadio Atanasio Girardot. Tras la derrota, el técnico Rafael Dudamel hizo un balance de lo sucedido en la capital antioqueña, y de paso expresó las sensaciones del equipo luego de esa anotación al final.

Para comenzar, el técnico venezolano aseguró que "en mi radiografía yo me sumo un poco al análisis que hiciste durante la pregunta y que describe Daniel (Giraldo), un partido muy bueno, rescatable, nos vamos con mucha amargura por la manera y el momento en el que hemos recibido el gol que no te deja tener ningún tipo de reacción".

Luego, Rafael Dudamel dio su punto de vista sobre alguna duda que quedó en el gol de Diego Moreno, que de hecho tuvo revisión del VAR por una posible mano, aunque al final no hubo ningun cambio de decisión.

"Tengo mis dudas si le desliza un poco o no en el antebrazo, en el momento que lo controla, pero ya fue, es historia, pero no quiero demeritar lo del rival", explicó el estratega del Deportivo Cali, quien de pasó le dio mérito al DIM, asegurando que "jugó el miércoles, viajó el jueves, un viaje largo y que hoy ha hecho su esfuerzo, pero futbolísticamente siento que tuvimos muchos mejores pasajes que el local, que tuvimos opciones muy claras para hacernos del partido, pero valoro es esfuerzo físico u el desarrollo de idea que venimos consolidando.



Rafael Dudamel como técnico del Deportivo Cali - Foto: Colprensa

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Para cerrar, Dudamel expresó que "hay que vivir la amargura y comenzar la semana con aprendizaje y pensar en Pasto. Cuando uno dice queda satisfecho es medio conformismo y te vas con las manos vacías, tendré el espacio para analizar y reflexionar con los muchachos puertas adentro, pero hay cosas para destacar, como también algunas para mejorar".

Cabe recordar que el Deportivo Cali había comenzado la Liga BetPlay 2026-II ganándole 2-0 a Jaguares, y ahora sumó esta derrota en el arranque del campeonato del fútbol colombiano. Ahora, los 'azucareros' se medirán a Águilas Doradas en la fecha 3, este jueves 6 de agosto, a las 6:05 p.m.