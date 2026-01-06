Síguenos en:
Manchester City pierde a una de sus figuras; "pasará por el quirófano por lesión de tibia"

Manchester City pierde a una de sus figuras; "pasará por el quirófano por lesión de tibia"

El 2026 no empezó de la mejor manera para Manchester City, ya que, además de haber empatado con Sunderland y Chelsea, uno de sus mejores jugadores se lesionó.

Por: EFE
Actualizado: 6 de ene, 2026
Manchester City sufrió la lesión de Joško Gvardiol, quien es uno de sus mejores jugadores
