Manchester City pierde a una de sus figuras; "pasará por el quirófano por lesión de tibia"

El croata Josko Gvardiol, defensa del Manchester City, tendrá que pasar por el quirófano por una lesión en la tibia, según informó este martes el club mancuniano.

El futbolista de Zagreb se lesionó en el partido que su equipo disputó este fin de semana contra el Chelsea, que concluyó con empate 1-1, y tuvo que ser sustituido en el minuto 51.

En su comunicado, el City confirmó que el defensa se someterá a una operación esta semana y que, a partir de ahí, se podrá saber el tiempo de recuperación que necesitará el jugador.

"Este es un momento duro, pero no me va a definir. Sé quién soy y de dónde vengo. Lucharé cada día para volver más fuerte. Me levantaré de nuevo, mejor que nunca", dijo Gvardiol en sus redes sociales.



Josko Gvardiol, defensa del Manchester City, se lesionó en el partido contra Chelsea, por Premier League AFP

El City tiene en estos momentos a tres centrales lesionados, Ruben Dias, John Stones y el propio Gvardiol, lo que ha propiciado que el club recupere al canterano Max Alleyne, que estaba cedido esta temporada en el Watford.

No se descarta que el equipo de Pep Guardiola acuda al mercado de fichajes para tratar de reforzar la zaga.