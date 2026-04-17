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Gol Caracol  / Lionel Messi y Argentina, envueltos en temas legales; fueron "demandados por 10 cargos"

Lionel Messi y Argentina, envueltos en temas legales; fueron "demandados por 10 cargos"

Teniendo en cuenta que el astro argentino, Lionel Messi, nunca se ha visto involucrado en esta clase de escándalos, la situación no ha pasado desapercibida.

Por: AFP
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
AFP

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