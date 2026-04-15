¿Cambio de técnico en Real Madrid, tras eliminación de Champions League contra Bayern Múnich?

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, aseguró en rueda de prensa, después de caer eliminado por Bayern Múnich en Champions League, que entenderá "cualquier decisión" que pueda tomar su club sobre su presencia o no en el banquillo la próxima temporada.

Arbeloa no ha podido dirigir al Real Madrid hacia un título. Perdió la Copa del Rey y la Liga de Campeones. La Liga, está lejos, a nueve puntos del Barcelona, el líder. El técnico blanco, tras lamentar la decisión arbitral que expulsó a Camavinga, habló sobre su futuro.

"Desde que me he sentado en esta silla ha sido no para demostrar mi nivel como entrenador. No he querido ganar con mis decisiones, si no ayudando a nuestros jugadores. Nos hemos enfrentado a muchos equipos, al City, al Atletico o al Bayern. Tienen el sello de sus entrenadores, este no sé qué sello tiene mío. Esos ejemplos tienen más sello, como tenía el Castilla en mi caso. Siempre he ayudado al club de la manera que he podido y así será hasta el último día", dijo.

Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé, en el partido del Real Madrid contra Bayern Múnich, por Champions League AFP

"No me preocupa en absoluto y entenderé todas las decisiones que pueda tomar el club. Soy un hombre de la casa y si estoy dolido no es por mí, es por el Real Madrid. Estoy dolido por los jugadores y no por mí, que me preocupa poco mi futuro. Es una mínima preocupación. Siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores".



Arbeloa insistió en que no piensa en su futuro y repitió el mensaje: "Es decisión del club, soy un hombre de club y solo quiero que gane el Real Madrid independientemente de quién esté en el banquillo", declaró.