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Gol Caracol  / ¿Cambio de técnico en Real Madrid, tras eliminación de Champions League contra Bayern Múnich?

¿Cambio de técnico en Real Madrid, tras eliminación de Champions League contra Bayern Múnich?

Decir adiós en cuartos de final en el torneo de clubes más importante de Europa y donde el Real Madrid es el rey, tiene sus implicaciones y sobre ello hablaron.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en el partido contra Bayern Múnich, por la Champions League
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en el partido contra Bayern Múnich, por la Champions League
AFP

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