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Gol Caracol  / Polémica de Matías Mier, exjugador de Junior y Santa Fe, en el fútbol internacional; vea lo que pasó

Polémica de Matías Mier, exjugador de Junior y Santa Fe, en el fútbol internacional; vea lo que pasó

El experimentado delantero uruguayo Matías Mier, con paso en el fútbol colombiano, fue protagonista de una acción que generó revuelo. Le tocó salir a explicar lo sucedido en redes sociales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Matías Mier Alianza FC
Matías Mier celebrando gol con Alianza FC
Alianza FC Oficial

En el empate 2-2 entre Alianza FC y Águila, en el fútbol de El Salvador, se dio una polémica en la que se vio envuelto el ex jugador de Junior y Santa Fe, Matías Mier, quien se fue expulsado y luego tuvo que salir a explicar lo sucedido.

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En la transmisión del compromiso se detalla que el delantero uruguayo (36 años), se toma entre la pantaloneta y sus partes íntimas, mientras estaba mirando a una de las tribunas del estadio, algo de lo que se percató el árbitro central, quien de inmediato le mostró tarjeta roja. A pesar de las explicaciones del 'charrúa', la decisión se mantuvo.

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Por supuesto, este supuesto gesto obsceno generó críticas en El Salvador contra Matías Mier, quien en las últimas horas decidió reportarse a través de sus redes sociales y dar algunos detalles de lo sucedido, mencionando que fue un malentendido.

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"Quiero referirme a lo sucedido el día de hoy. Primero que todo quiero aclarar que jamás me toqué los genitales. Cómo pueden ver en todos los entrenamientos y partidos juego con el short remangado. Hoy no fue la excepción, y al momento que el juez me expulsa dice que yo estoy haciendo un gesto. Erróneo el juez", escribió de entrada.

Seguido a eso, Matías Mier envió otro mensaje señalando que "jamás le he faltado el respeto a las hinchadas de otros equipos. Siempre me he comportado de manera correcta. Para esas cuentas y personas que no vieron el partido, miren bien el video del juego. Que me acomodó con ambas manos el short. No me estoy agarrando nada".

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