Polémica de Matías Mier, exjugador de Junior y Santa Fe, en el fútbol internacional; vea lo que pasó

En el empate 2-2 entre Alianza FC y Águila, en el fútbol de El Salvador, se dio una polémica en la que se vio envuelto el ex jugador de Junior y Santa Fe, Matías Mier, quien se fue expulsado y luego tuvo que salir a explicar lo sucedido.

En la transmisión del compromiso se detalla que el delantero uruguayo (36 años), se toma entre la pantaloneta y sus partes íntimas, mientras estaba mirando a una de las tribunas del estadio, algo de lo que se percató el árbitro central, quien de inmediato le mostró tarjeta roja. A pesar de las explicaciones del 'charrúa', la decisión se mantuvo.

Por supuesto, este supuesto gesto obsceno generó críticas en El Salvador contra Matías Mier, quien en las últimas horas decidió reportarse a través de sus redes sociales y dar algunos detalles de lo sucedido, mencionando que fue un malentendido.

La roja bien aplicada ✅ lastima lo de Matías un gran jugador pero el calor le ganó en esa. pic.twitter.com/RcDYqTDR8x — Rodrigo Velis (@Rodri_velis) September 7, 2026

Publicidad

"Quiero referirme a lo sucedido el día de hoy. Primero que todo quiero aclarar que jamás me toqué los genitales. Cómo pueden ver en todos los entrenamientos y partidos juego con el short remangado. Hoy no fue la excepción, y al momento que el juez me expulsa dice que yo estoy haciendo un gesto. Erróneo el juez", escribió de entrada.



Seguido a eso, Matías Mier envió otro mensaje señalando que "jamás le he faltado el respeto a las hinchadas de otros equipos. Siempre me he comportado de manera correcta. Para esas cuentas y personas que no vieron el partido, miren bien el video del juego. Que me acomodó con ambas manos el short. No me estoy agarrando nada".