Vasco viajó sin unos titulares para duelo con Santa Fe; sorpresiva decisión para Copa Sudamericana

Este martes será la primera contienda en el enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, a horas del compromiso llegaron noticias sobre el equipo brasileño, quien no viajó a Bogotá con todas sus figuras, y no fue precisamente por lesión.

En la prensa brasileña detallaron que el equipo de Río de Janeiro "viajó a Colombia este domingo y el entrenador Pedro Emanuel seleccionó a 25 jugadores para el encuentro, siendo la principal novedad la ausencia de algunos titulares por decisión del cuerpo técnico".

Así las cosas, explicaron que esto sería para "gestionar el cansancio" del plantel profesional de Vasco da Gama, que está disputando tres competiciones a la par: Brasileirao, Copa de Brasil y la Copa Sudamericana, por lo que decidieron tomar este duelo internacional como la pausa para algunos de sus jugadores más importantes, entre ellos dos colombianos.

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Ya sobre algunos de los nombres ausentes, puntualizaron que son "los colombianos Carlos Cuesta, Andrés Gómez y el brasileño Adson no viajaron. Thiago Mendes está suspendido y no podrá jugar, mientras que Colidio no está inscrito en la competición. Estas ausencias forman parte del plan del Vasco para gestionar el cansancio de una plantilla que ha estado compitiendo en tres competiciones simultáneamente". Los dos colombianos que sí están en los viajeros son el atacante Marino Hinestroza y el mediocampista Johan Rojas.



Do Rio a Bogotá em menos de 1 minuto 🇧🇷✈️🇨🇴



A delegação vascaína chegou na capital da Colômbia, onde vai enfrentar o Santa Fe.#VascoDaGama pic.twitter.com/RD0Yh8W5ER — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 7, 2026

De hecho, se conoció que finalizado el partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá "regresarán a Río el mismo día, por lo que su llegada está prevista para el miércoles", esto porque tienen pocos días para preparar un duelo importante en el Brasileirao frente a Gremio, que será el sábado, tras un largo viaje a nuestro país.

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Eso sí, como de costumbre, el tema de la altura de la capital colombiana también fue tema de conversación. "El calendario forma parte de una estrategia para afrontar también la altitud de Bogotá, que se sitúa a unos 2.640 metros sobre el nivel del mar", finalizaron en 'Globo Esporte', en una nota con todos los detalles relacionados a Vasco da Gama.