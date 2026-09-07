En Bayern Múnich ven complejo retener a 'galáctico' compañero de Luis Díaz; "es delicado"

El futuro de Michael Olise comienza a generar incertidumbre en el Bayern Múnich. El extremo francés, una de las principales figuras del equipo y compañero de Luis Díaz, tiene contrato con el conjunto alemán hasta junio de 2029, pero las últimas declaraciones de la directiva dejaron abierta la posibilidad de que su continuidad más allá de la próxima temporada no esté asegurada.

Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Múnich, fue consultado por la situación del atacante y evitó garantizar que permanecerá en el club a largo plazo. "En este negocio, prometer algo es delicado", afirmó el dirigente, antes de dejar una frase que alimentó las especulaciones sobre el futuro del futbolista: "Volveremos a hablar de ello el próximo verano".

Las palabras de Dreesen toman mayor relevancia por el interés que ha existido alrededor del jugador. El Real Madrid fue uno de los clubes vinculados con Olise durante el último mercado de fichajes, aunque el directivo alemán aclaró que el Bayern no recibió ninguna oferta formal por el futbolista. "Fue una tontería decir que este verano tuvimos decenas de propuestas sobre la mesa. No tuvimos ninguna", explicó.

Michael Olise, extremo del Bayern Múnich Foto: AFP

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De esta manera, el Bayern no está confirmando una salida de Olise, pero tampoco cierra la puerta a que la situación cambie en el próximo verano. El francés es considerado una pieza fundamental para el equipo, aunque su creciente valor y el interés de grandes clubes podrían complicar cualquier intento de retenerlo.



Actualmente, Olise está tasado en 170 millones de euros, de acuerdo con la valoración de mercado reportada tras la actualización posterior al Mundial de 2026. Esa cifra lo coloca entre los futbolistas más valiosos del planeta y representa un incremento considerable respecto a los 55 millones de euros que el Bayern pagó por él al Crystal Palace en 2024.

Los números ayudan a explicar por qué su nombre genera tanto interés. De acuerdo con los registros anexados, Olise acumula 313 partidos, 76 goles y 100 asistencias en su carrera profesional, además de 32 tarjetas amarillas y una roja, con más de 21.800 minutos disputados. En el Bayern, sus cifras son especialmente destacadas: 111 encuentros, 45 goles y 55 asistencias.