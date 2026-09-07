Jhon Durán y la cifra filtrada de lo que tendrá que pagar Benfica, si deciden comprarlo

Jhon Durán de a poco va sumando minutos y protagonismo con el Benfica en la presente temporada, buscando volver al nivel que mostró hace algunos años en el Aston Villa, cuando fue vendido por más de 70 millones de euros al Al Nassr.

Con esta oportunidad en el importante equipo portugués, hay nuevos detalles sobre lo que tendría que pagar el conjunto de las ‘águilas’ en caso de animarse a comprarlo definitivamente.

Por eso, en el medio ‘A Bola’, informaron que para la presente temporada “el préstamo fue el modelo de negocio alternativo encontrado para adquirir jugadores de calidad excepcional y reforzar la plantilla. Jhon Durán , Claudio Echeverri y El Karouani llegaron a Luz por esta vía, además de Lenglet”, aunque en cuanto al colombiano fue el que más costó ya que “el valor del anticipo del préstamo superó los 6 millones de euros (6,1)”.

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¿Cuánto le costaría a Benfica comprar a Jhon Durán?

En el citado diario portugués explicaron que “los tres acuerdos incluyen una opción de compra. El Benfica tendrá que pagar 61 millones de euros si desea adquirir de forma permanente al lateral izquierdo marroquí (aproximadamente 10 millones de euros), al mediapunta argentino (21 millones de euros) y al delantero colombiano (30 millones de euros)”.

Con ese panorama, en cuanto a préstamos y una posible venta de Jhon Durán, Al Nassr intenta recuperar la alta inversión que hizo en enero de 2025 cuando se lo compró al Aston Villa, pagando 77 millones de euros.

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica. Foto: AFP

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En Portugal no dudaron en hablar del también colombiano Richard Ríos, quien a pesar de una destacada temporada pasada, que fue su primera en Europa y con la camiseta del Benfica, terminó saliendo cedido al Al Ittihad, porque no era prioridad para el actual entrenador.

“Ríos e Ivanovic, dos de los fichajes estrella de la temporada pasada, también contribuyeron a este total, a pesar de haber sido cedidos a otros clubes sin opción de compra. Un año después de que el Benfica pagara alrededor de 50 millones de euros, el delantero croata y el centrocampista colombiano fueron cedidos al Lens y al Al Ittihad , que pagaron 2,5 millones y 4 millones de euros en concepto de cesión, respectivamente”, detallaron sobre la salida del mediocampista antioqueño, quien se fue de Europa a Arabia Saudita.