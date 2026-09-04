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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó el nuevo calendario de Liga BetPlay II-2026; de la fecha 10 a la 19 y los aplazados

Así quedó el nuevo calendario de Liga BetPlay II-2026; de la fecha 10 a la 19 y los aplazados

Días, horas y programación completa de los partidos de la fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026, con varios ajustes que Dimayor explicó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Fútbol colombiano Liga BetPlay 2026-II
Acción de juego de Fútbol colombiano en Liga BetPlay 2026-II - Foto:
Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 ya tiene una nueva programación para afrontar la recta definitiva de la fase de todos contra todos. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó este viernes 4 de septiembre el calendario de las jornadas restantes, en medio de una reorganización que fue necesaria por los diferentes aplazamientos que se han presentado durante el semestre.

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La programación contempla las fechas 10 a la 19 del campeonato, pero también incluye la reubicación de la fecha 5, jornada que fue aplazada en su totalidad. De esta manera, los clubes ya conocen buena parte del camino que deberán recorrer para definir a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

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La Dimayor explicó que los cambios obedecen a los aplazamientos ocasionados por la situación de emergencia que se presentó en el país, además de la disponibilidad de los estadios, eventos que no fueron informados oportunamente y otras circunstancias que han afectado el desarrollo de la competencia.

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La situación de emergencia a la que hace referencia el organismo se produjo luego del terremoto que afectó diferentes zonas de Colombia y que obligó a modificar la programación del fútbol profesional colombiano. A partir de entonces, varios compromisos tuvieron que ser reubicados.

América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de América de Cali

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Así quedó el nuevo calendario de Liga BetPlay II-2026

FECHA 10

Viernes 11 de septiembre6:15 p. m.Jaguares vs. Fortaleza
Viernes 11 de septiembre8:30 p. m.Santa Fe vs. Deportes Tolima
Sábado 12 de septiembre4:05 p. m.Internacional de Bogotá vs. Llaneros
Sábado 12 de septiembre6:10 p. m.Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín
Sábado 12 de septiembre8:20 p. m.Alianza vs. Junior
Domingo 13 de septiembre2:00 p. m.Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga
Domingo 13 de septiembre4:05 p. m.Atlético Nacional vs. Águilas Doradas
Domingo 13 de septiembre6:10 p. m.Once Caldas vs. Deportivo Cali
Domingo 13 de septiembre8:15 p. m.Cúcuta Deportivo vs. Millonarios
Lunes 14 de septiembre8:00 p. m.América de Cali vs. Deportivo Pasto

Fecha 11

Viernes 18 de septiembre8:10 p. m.Independiente Medellín vs. Jaguares
Sábado 19 de septiembre2:00 p. m.Millonarios vs. Boyacá Chicó
Sábado 19 de septiembre4:05 p. m.Alianza vs. Santa Fe
Sábado 19 de septiembre6:10 p. m.Deportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo
Sábado 19 de septiembre8:15 p. m.Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
Domingo 20 de septiembre2:00 p. m.Fortaleza vs. Junior
Domingo 20 de septiembre4:05 p. m.Atlético Bucaramanga vs. Internacional de Bogotá
Domingo 20 de septiembre6:10 p. m.Deportes Tolima vs. América de Cali
Domingo 20 de septiembre8:15 p. m.Llaneros vs. Atlético Nacional
Jueves 8 de octubre3:30 p. m.Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira

Fecha 12

Martes 22 de septiembre8:00 p. m.Santa Fe vs. Deportivo Cali
Miércoles 23 de septiembre7:30 p. m.América de Cali vs. Águilas Doradas
Jueves 24 de septiembre7:30 p. m.Atlético Nacional vs. Millonarios
Viernes 25 de septiembre6:10 p. m.Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto
Viernes 25 de septiembre8:15 p. m.Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga
Sábado 26 de septiembre4:10 p. m.Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá
Sábado 26 de septiembre6:15 p. m.Cúcuta Deportivo vs. Llaneros
Sábado 26 de septiembre8:20 p. m.Junior vs. Independiente Medellín
Domingo 27 de septiembre4:00 p. m.Jaguares vs. Alianza
Domingo 27 de septiembre6:05 p. m.Fortaleza vs. Deportes Tolima

Fecha 13

Miércoles 16 de septiembre8:20 p. m.Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional
Viernes 2 de octubre7:45 p. m.Deportivo Cali vs. Alianza
Sábado 3 de octubre2:00 p. m.Águilas Doradas vs. Jaguares
Sábado 3 de octubre4:05 p. m.Deportes Tolima vs. Boyacá Chicó
Sábado 3 de octubre8:15 p. m.Independiente Medellín vs. Santa Fe
Domingo 4 de octubre2:00 p. m.Deportivo Pasto vs. Fortaleza
Domingo 4 de octubre4:05 p. m.Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga
Domingo 4 de octubre6:10 p. m.Atlético Bucaramanga vs. Junior
Domingo 4 de octubre8:15 p. m.Llaneros vs. América de Cali
Martes 20 de octubre6:30 p. m.Millonarios vs. Once Caldas

Fecha 14

Jueves 8 de octubre8:10 p. m.Fortaleza vs. Millonarios
Sábado 10 de octubre4:00 p. m.Once Caldas vs. Llaneros
Sábado 10 de octubre6:10 p. m.Junior vs. Internacional de Bogotá
Sábado 10 de octubre8:15 p. m.Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto
Domingo 11 de octubre2:00 p. m.Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali
Domingo 11 de octubre4:05 p. m.Jaguares vs. Deportes Tolima
Domingo 11 de octubre8:15 p. m.América de Cali vs. Independiente Medellín
Lunes 12 de octubre6:05 p. m.Alianza vs. Águilas Doradas
Lunes 12 de octubre8:10 p. m.Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo
Lunes 26 de octubre8:05 p. m.Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga

Fecha 15

Sábado 17 de octubre4:00 p. m.Águilas Doradas vs. Deportes Tolima
Sábado 17 de octubre6:05 p. m.Millonarios vs. Jaguares
Sábado 17 de octubre8:10 p. m.Independiente Medellín vs. Once Caldas
Domingo 18 de octubre3:30 p. m.Atlético Bucaramanga vs. América de Cali
Domingo 18 de octubre5:45 p. m.Llaneros vs. Santa Fe
Domingo 18 de octubre8:00 p. m.Deportivo Cali vs. Junior
Lunes 19 de octubre8:05 p. m.Deportivo Pasto vs. Alianza
Martes 20 de octubre4:30 p. m.Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó
Martes 20 de octubre8:30 p. m.Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
Miércoles 21 de octubre8:20 p. m.Internacional de Bogotá vs. Fortaleza

Fecha 16

Miércoles 2 de septiembre8:25 p. m.Santa Fe vs. Millonarios
Viernes 23 de octubre6:00 p. m.Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga
Viernes 23 de octubre8:10 p. m.Junior vs. Águilas Doradas
Sábado 24 de octubre6:05 p. m.América de Cali vs. Cúcuta Deportivo
Sábado 24 de octubre8:15 p. m.Once Caldas vs. Deportivo Pereira
Domingo 25 de octubre2:00 p. m.Fortaleza vs. Deportivo Cali
Domingo 25 de octubre4:05 p. m.Alianza vs. Internacional de Bogotá
Domingo 25 de octubre6:10 p. m.Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Domingo 25 de octubre8:15 p. m.Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
Lunes 26 de octubre6:00 p. m.Jaguares vs. Llaneros

Fecha 17

Jueves 1 de octubre8:00 p. m.Internacional de Bogotá vs. Atlético Bucaramanga
Sábado 31 de octubre6:00 p. m.Llaneros vs. Junior
Domingo 1 de noviembre6:10 p. m.Independiente Medellín vs. Alianza
Domingo 1 de noviembre8:15 p. m.Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó
Lunes 2 de noviembre4:05 p. m.Águilas Doradas vs. Fortaleza
Lunes 2 de noviembre6:10 p. m.Cúcuta Deportivo vs. Santa Fe
Lunes 2 de noviembre8:15 p. m.Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional
Martes 3 de noviembre6:00 p. m.Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima
Martes 3 de noviembre8:10 p. m.Millonarios vs. América de Cali
Miércoles 4 de noviembre7:00 p. m.Deportivo Pasto vs. Jaguares

Fecha 18

Viernes 6 de noviembre8:00 p. m.Fortaleza vs. Independiente Medellín
Sábado 7 de noviembre2:00 p. m.Once Caldas vs. Águilas Doradas
Sábado 7 de noviembre4:05 p. m.Deportes Tolima vs. Millonarios
Sábado 7 de noviembre6:10 p. m.Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira
Sábado 7 de noviembre8:15 p. m.América de Cali vs. Deportivo Cali
Domingo 8 de noviembre2:00 p. m.Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá
Domingo 8 de noviembre4:05 p. m.Jaguares vs. Atlético Bucaramanga
Domingo 8 de noviembre6:10 p. m.Junior vs. Cúcuta Deportivo
Domingo 8 de noviembre8:15 p. m.Alianza vs. Llaneros
Lunes 9 de noviembre7:30 p. m.Santa Fe vs. Deportivo Pasto

Fecha 19

Jueves 12 de noviembrePor definirMillonarios vs. Alianza
Jueves 12 de noviembrePor definirLlaneros vs. Boyacá Chicó
Jueves 12 de noviembrePor definirCúcuta Deportivo vs. América de Cali
Jueves 12 de noviembrePor definirÁguilas Doradas vs. Independiente Medellín
Jueves 12 de noviembrePor definirDeportivo Cali vs. Deportes Tolima
Jueves 12 de noviembrePor definirAtlético Bucaramanga vs. Fortaleza
Jueves 12 de noviembrePor definirDeportivo Pasto vs. Junior
Jueves 12 de noviembrePor definirInternacional de Bogotá vs. Santa Fe
Jueves 12 de noviembrePor definirCúcuta Deportivo vs. Jaguares
Jueves 12 de noviembrePor definirAtlético Nacional vs. Once Caldas

Partidos aplazados - Fecha 5

Lunes 7 de septiembre6:00 p. m.Llaneros vs. Deportes Tolima
Jueves 10 de septiembre8:00 p. m.Millonarios vs. Deportivo Cali
Martes 27 de octubre6:00 p. m.Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas
Martes 27 de octubre8:05 p. m.Boyacá Chicó vs. Junior
Miércoles 28 de octubre6:00 p. m.Once Caldas vs. Alianza
Miércoles 28 de octubre8:05 p. m.Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín
Jueves 29 de octubre6:15 p. m.América de Cali vs. Fortaleza
Jueves 29 de octubre8:30 p. m.Atlético Nacional vs. Santa Fe
Viernes 30 de octubre6:00 p. m.Deportivo Pereira vs. Jaguares
Viernes 30 de octubre8:05 p. m.Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto
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