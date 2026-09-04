Así quedó el nuevo calendario de Liga BetPlay II-2026; de la fecha 10 a la 19 y los aplazados

La Liga BetPlay II-2026 ya tiene una nueva programación para afrontar la recta definitiva de la fase de todos contra todos. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó este viernes 4 de septiembre el calendario de las jornadas restantes, en medio de una reorganización que fue necesaria por los diferentes aplazamientos que se han presentado durante el semestre.
La programación contempla las fechas 10 a la 19 del campeonato, pero también incluye la reubicación de la fecha 5, jornada que fue aplazada en su totalidad. De esta manera, los clubes ya conocen buena parte del camino que deberán recorrer para definir a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.
La Dimayor explicó que los cambios obedecen a los aplazamientos ocasionados por la situación de emergencia que se presentó en el país, además de la disponibilidad de los estadios, eventos que no fueron informados oportunamente y otras circunstancias que han afectado el desarrollo de la competencia.
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La situación de emergencia a la que hace referencia el organismo se produjo luego del terremoto que afectó diferentes zonas de Colombia y que obligó a modificar la programación del fútbol profesional colombiano. A partir de entonces, varios compromisos tuvieron que ser reubicados.
Así quedó el nuevo calendario de Liga BetPlay II-2026
FECHA 10
|Viernes 11 de septiembre
|6:15 p. m.
|Jaguares vs. Fortaleza
|Viernes 11 de septiembre
|8:30 p. m.
|Santa Fe vs. Deportes Tolima
|Sábado 12 de septiembre
|4:05 p. m.
|Internacional de Bogotá vs. Llaneros
|Sábado 12 de septiembre
|6:10 p. m.
|Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín
|Sábado 12 de septiembre
|8:20 p. m.
|Alianza vs. Junior
|Domingo 13 de septiembre
|2:00 p. m.
|Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga
|Domingo 13 de septiembre
|4:05 p. m.
|Atlético Nacional vs. Águilas Doradas
|Domingo 13 de septiembre
|6:10 p. m.
|Once Caldas vs. Deportivo Cali
|Domingo 13 de septiembre
|8:15 p. m.
|Cúcuta Deportivo vs. Millonarios
|Lunes 14 de septiembre
|8:00 p. m.
|América de Cali vs. Deportivo Pasto
Fecha 11
|Viernes 18 de septiembre
|8:10 p. m.
|Independiente Medellín vs. Jaguares
|Sábado 19 de septiembre
|2:00 p. m.
|Millonarios vs. Boyacá Chicó
|Sábado 19 de septiembre
|4:05 p. m.
|Alianza vs. Santa Fe
|Sábado 19 de septiembre
|6:10 p. m.
|Deportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo
|Sábado 19 de septiembre
|8:15 p. m.
|Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
|Domingo 20 de septiembre
|2:00 p. m.
|Fortaleza vs. Junior
|Domingo 20 de septiembre
|4:05 p. m.
|Atlético Bucaramanga vs. Internacional de Bogotá
|Domingo 20 de septiembre
|6:10 p. m.
|Deportes Tolima vs. América de Cali
|Domingo 20 de septiembre
|8:15 p. m.
|Llaneros vs. Atlético Nacional
|Jueves 8 de octubre
|3:30 p. m.
|Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira
Fecha 12
|Martes 22 de septiembre
|8:00 p. m.
|Santa Fe vs. Deportivo Cali
|Miércoles 23 de septiembre
|7:30 p. m.
|América de Cali vs. Águilas Doradas
|Jueves 24 de septiembre
|7:30 p. m.
|Atlético Nacional vs. Millonarios
|Viernes 25 de septiembre
|6:10 p. m.
|Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto
|Viernes 25 de septiembre
|8:15 p. m.
|Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga
|Sábado 26 de septiembre
|4:10 p. m.
|Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá
|Sábado 26 de septiembre
|6:15 p. m.
|Cúcuta Deportivo vs. Llaneros
|Sábado 26 de septiembre
|8:20 p. m.
|Junior vs. Independiente Medellín
|Domingo 27 de septiembre
|4:00 p. m.
|Jaguares vs. Alianza
|Domingo 27 de septiembre
|6:05 p. m.
|Fortaleza vs. Deportes Tolima
Fecha 13
|Miércoles 16 de septiembre
|8:20 p. m.
|Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional
|Viernes 2 de octubre
|7:45 p. m.
|Deportivo Cali vs. Alianza
|Sábado 3 de octubre
|2:00 p. m.
|Águilas Doradas vs. Jaguares
|Sábado 3 de octubre
|4:05 p. m.
|Deportes Tolima vs. Boyacá Chicó
|Sábado 3 de octubre
|8:15 p. m.
|Independiente Medellín vs. Santa Fe
|Domingo 4 de octubre
|2:00 p. m.
|Deportivo Pasto vs. Fortaleza
|Domingo 4 de octubre
|4:05 p. m.
|Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga
|Domingo 4 de octubre
|6:10 p. m.
|Atlético Bucaramanga vs. Junior
|Domingo 4 de octubre
|8:15 p. m.
|Llaneros vs. América de Cali
|Martes 20 de octubre
|6:30 p. m.
|Millonarios vs. Once Caldas
Fecha 14
|Jueves 8 de octubre
|8:10 p. m.
|Fortaleza vs. Millonarios
|Sábado 10 de octubre
|4:00 p. m.
|Once Caldas vs. Llaneros
|Sábado 10 de octubre
|6:10 p. m.
|Junior vs. Internacional de Bogotá
|Sábado 10 de octubre
|8:15 p. m.
|Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto
|Domingo 11 de octubre
|2:00 p. m.
|Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali
|Domingo 11 de octubre
|4:05 p. m.
|Jaguares vs. Deportes Tolima
|Domingo 11 de octubre
|8:15 p. m.
|América de Cali vs. Independiente Medellín
|Lunes 12 de octubre
|6:05 p. m.
|Alianza vs. Águilas Doradas
|Lunes 12 de octubre
|8:10 p. m.
|Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo
|Lunes 26 de octubre
|8:05 p. m.
|Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga
Fecha 15
|Sábado 17 de octubre
|4:00 p. m.
|Águilas Doradas vs. Deportes Tolima
|Sábado 17 de octubre
|6:05 p. m.
|Millonarios vs. Jaguares
|Sábado 17 de octubre
|8:10 p. m.
|Independiente Medellín vs. Once Caldas
|Domingo 18 de octubre
|3:30 p. m.
|Atlético Bucaramanga vs. América de Cali
|Domingo 18 de octubre
|5:45 p. m.
|Llaneros vs. Santa Fe
|Domingo 18 de octubre
|8:00 p. m.
|Deportivo Cali vs. Junior
|Lunes 19 de octubre
|8:05 p. m.
|Deportivo Pasto vs. Alianza
|Martes 20 de octubre
|4:30 p. m.
|Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó
|Martes 20 de octubre
|8:30 p. m.
|Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
|Miércoles 21 de octubre
|8:20 p. m.
|Internacional de Bogotá vs. Fortaleza
Fecha 16
|Miércoles 2 de septiembre
|8:25 p. m.
|Santa Fe vs. Millonarios
|Viernes 23 de octubre
|6:00 p. m.
|Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga
|Viernes 23 de octubre
|8:10 p. m.
|Junior vs. Águilas Doradas
|Sábado 24 de octubre
|6:05 p. m.
|América de Cali vs. Cúcuta Deportivo
|Sábado 24 de octubre
|8:15 p. m.
|Once Caldas vs. Deportivo Pereira
|Domingo 25 de octubre
|2:00 p. m.
|Fortaleza vs. Deportivo Cali
|Domingo 25 de octubre
|4:05 p. m.
|Alianza vs. Internacional de Bogotá
|Domingo 25 de octubre
|6:10 p. m.
|Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
|Domingo 25 de octubre
|8:15 p. m.
|Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
|Lunes 26 de octubre
|6:00 p. m.
|Jaguares vs. Llaneros
Fecha 17
|Jueves 1 de octubre
|8:00 p. m.
|Internacional de Bogotá vs. Atlético Bucaramanga
|Sábado 31 de octubre
|6:00 p. m.
|Llaneros vs. Junior
|Domingo 1 de noviembre
|6:10 p. m.
|Independiente Medellín vs. Alianza
|Domingo 1 de noviembre
|8:15 p. m.
|Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó
|Lunes 2 de noviembre
|4:05 p. m.
|Águilas Doradas vs. Fortaleza
|Lunes 2 de noviembre
|6:10 p. m.
|Cúcuta Deportivo vs. Santa Fe
|Lunes 2 de noviembre
|8:15 p. m.
|Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional
|Martes 3 de noviembre
|6:00 p. m.
|Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima
|Martes 3 de noviembre
|8:10 p. m.
|Millonarios vs. América de Cali
|Miércoles 4 de noviembre
|7:00 p. m.
|Deportivo Pasto vs. Jaguares
Fecha 18
|Viernes 6 de noviembre
|8:00 p. m.
|Fortaleza vs. Independiente Medellín
|Sábado 7 de noviembre
|2:00 p. m.
|Once Caldas vs. Águilas Doradas
|Sábado 7 de noviembre
|4:05 p. m.
|Deportes Tolima vs. Millonarios
|Sábado 7 de noviembre
|6:10 p. m.
|Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira
|Sábado 7 de noviembre
|8:15 p. m.
|América de Cali vs. Deportivo Cali
|Domingo 8 de noviembre
|2:00 p. m.
|Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá
|Domingo 8 de noviembre
|4:05 p. m.
|Jaguares vs. Atlético Bucaramanga
|Domingo 8 de noviembre
|6:10 p. m.
|Junior vs. Cúcuta Deportivo
|Domingo 8 de noviembre
|8:15 p. m.
|Alianza vs. Llaneros
|Lunes 9 de noviembre
|7:30 p. m.
|Santa Fe vs. Deportivo Pasto
Fecha 19
|Jueves 12 de noviembre
|Por definir
|Millonarios vs. Alianza
|Jueves 12 de noviembre
|Por definir
|Llaneros vs. Boyacá Chicó
|Jueves 12 de noviembre
|Por definir
|Cúcuta Deportivo vs. América de Cali
|Jueves 12 de noviembre
|Por definir
|Águilas Doradas vs. Independiente Medellín
|Jueves 12 de noviembre
|Por definir
|Deportivo Cali vs. Deportes Tolima
|Jueves 12 de noviembre
|Por definir
|Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza
|Jueves 12 de noviembre
|Por definir
|Deportivo Pasto vs. Junior
|Jueves 12 de noviembre
|Por definir
|Internacional de Bogotá vs. Santa Fe
|Jueves 12 de noviembre
|Por definir
|Cúcuta Deportivo vs. Jaguares
|Jueves 12 de noviembre
|Por definir
|Atlético Nacional vs. Once Caldas
Partidos aplazados - Fecha 5
|Lunes 7 de septiembre
|6:00 p. m.
|Llaneros vs. Deportes Tolima
|Jueves 10 de septiembre
|8:00 p. m.
|Millonarios vs. Deportivo Cali
|Martes 27 de octubre
|6:00 p. m.
|Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas
|Martes 27 de octubre
|8:05 p. m.
|Boyacá Chicó vs. Junior
|Miércoles 28 de octubre
|6:00 p. m.
|Once Caldas vs. Alianza
|Miércoles 28 de octubre
|8:05 p. m.
|Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín
|Jueves 29 de octubre
|6:15 p. m.
|América de Cali vs. Fortaleza
|Jueves 29 de octubre
|8:30 p. m.
|Atlético Nacional vs. Santa Fe
|Viernes 30 de octubre
|6:00 p. m.
|Deportivo Pereira vs. Jaguares
|Viernes 30 de octubre
|8:05 p. m.
|Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto
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