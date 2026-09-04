Así quedó el nuevo calendario de Liga BetPlay II-2026; de la fecha 10 a la 19 y los aplazados

La Liga BetPlay II-2026 ya tiene una nueva programación para afrontar la recta definitiva de la fase de todos contra todos. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó este viernes 4 de septiembre el calendario de las jornadas restantes, en medio de una reorganización que fue necesaria por los diferentes aplazamientos que se han presentado durante el semestre.

La programación contempla las fechas 10 a la 19 del campeonato, pero también incluye la reubicación de la fecha 5, jornada que fue aplazada en su totalidad. De esta manera, los clubes ya conocen buena parte del camino que deberán recorrer para definir a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

La Dimayor explicó que los cambios obedecen a los aplazamientos ocasionados por la situación de emergencia que se presentó en el país, además de la disponibilidad de los estadios, eventos que no fueron informados oportunamente y otras circunstancias que han afectado el desarrollo de la competencia.

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La situación de emergencia a la que hace referencia el organismo se produjo luego del terremoto que afectó diferentes zonas de Colombia y que obligó a modificar la programación del fútbol profesional colombiano. A partir de entonces, varios compromisos tuvieron que ser reubicados.



América de Cali enfrenta a Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de América de Cali

Así quedó el nuevo calendario de Liga BetPlay II-2026

FECHA 10



Viernes 11 de septiembre 6:15 p. m. Jaguares vs. Fortaleza Viernes 11 de septiembre 8:30 p. m. Santa Fe vs. Deportes Tolima Sábado 12 de septiembre 4:05 p. m. Internacional de Bogotá vs. Llaneros Sábado 12 de septiembre 6:10 p. m. Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín Sábado 12 de septiembre 8:20 p. m. Alianza vs. Junior Domingo 13 de septiembre 2:00 p. m. Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga Domingo 13 de septiembre 4:05 p. m. Atlético Nacional vs. Águilas Doradas Domingo 13 de septiembre 6:10 p. m. Once Caldas vs. Deportivo Cali Domingo 13 de septiembre 8:15 p. m. Cúcuta Deportivo vs. Millonarios Lunes 14 de septiembre 8:00 p. m. América de Cali vs. Deportivo Pasto

Fecha 11



Viernes 18 de septiembre 8:10 p. m. Independiente Medellín vs. Jaguares Sábado 19 de septiembre 2:00 p. m. Millonarios vs. Boyacá Chicó Sábado 19 de septiembre 4:05 p. m. Alianza vs. Santa Fe Sábado 19 de septiembre 6:10 p. m. Deportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo Sábado 19 de septiembre 8:15 p. m. Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga Domingo 20 de septiembre 2:00 p. m. Fortaleza vs. Junior Domingo 20 de septiembre 4:05 p. m. Atlético Bucaramanga vs. Internacional de Bogotá Domingo 20 de septiembre 6:10 p. m. Deportes Tolima vs. América de Cali Domingo 20 de septiembre 8:15 p. m. Llaneros vs. Atlético Nacional Jueves 8 de octubre 3:30 p. m. Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira

Fecha 12



Martes 22 de septiembre 8:00 p. m. Santa Fe vs. Deportivo Cali Miércoles 23 de septiembre 7:30 p. m. América de Cali vs. Águilas Doradas Jueves 24 de septiembre 7:30 p. m. Atlético Nacional vs. Millonarios Viernes 25 de septiembre 6:10 p. m. Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto Viernes 25 de septiembre 8:15 p. m. Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga Sábado 26 de septiembre 4:10 p. m. Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá Sábado 26 de septiembre 6:15 p. m. Cúcuta Deportivo vs. Llaneros Sábado 26 de septiembre 8:20 p. m. Junior vs. Independiente Medellín Domingo 27 de septiembre 4:00 p. m. Jaguares vs. Alianza Domingo 27 de septiembre 6:05 p. m. Fortaleza vs. Deportes Tolima

Fecha 13



Miércoles 16 de septiembre 8:20 p. m. Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional Viernes 2 de octubre 7:45 p. m. Deportivo Cali vs. Alianza Sábado 3 de octubre 2:00 p. m. Águilas Doradas vs. Jaguares Sábado 3 de octubre 4:05 p. m. Deportes Tolima vs. Boyacá Chicó Sábado 3 de octubre 8:15 p. m. Independiente Medellín vs. Santa Fe Domingo 4 de octubre 2:00 p. m. Deportivo Pasto vs. Fortaleza Domingo 4 de octubre 4:05 p. m. Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga Domingo 4 de octubre 6:10 p. m. Atlético Bucaramanga vs. Junior Domingo 4 de octubre 8:15 p. m. Llaneros vs. América de Cali Martes 20 de octubre 6:30 p. m. Millonarios vs. Once Caldas

Fecha 14



Jueves 8 de octubre 8:10 p. m. Fortaleza vs. Millonarios Sábado 10 de octubre 4:00 p. m. Once Caldas vs. Llaneros Sábado 10 de octubre 6:10 p. m. Junior vs. Internacional de Bogotá Sábado 10 de octubre 8:15 p. m. Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto Domingo 11 de octubre 2:00 p. m. Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali Domingo 11 de octubre 4:05 p. m. Jaguares vs. Deportes Tolima Domingo 11 de octubre 8:15 p. m. América de Cali vs. Independiente Medellín Lunes 12 de octubre 6:05 p. m. Alianza vs. Águilas Doradas Lunes 12 de octubre 8:10 p. m. Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo Lunes 26 de octubre 8:05 p. m. Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga

Fecha 15



Sábado 17 de octubre 4:00 p. m. Águilas Doradas vs. Deportes Tolima Sábado 17 de octubre 6:05 p. m. Millonarios vs. Jaguares Sábado 17 de octubre 8:10 p. m. Independiente Medellín vs. Once Caldas Domingo 18 de octubre 3:30 p. m. Atlético Bucaramanga vs. América de Cali Domingo 18 de octubre 5:45 p. m. Llaneros vs. Santa Fe Domingo 18 de octubre 8:00 p. m. Deportivo Cali vs. Junior Lunes 19 de octubre 8:05 p. m. Deportivo Pasto vs. Alianza Martes 20 de octubre 4:30 p. m. Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó Martes 20 de octubre 8:30 p. m. Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional Miércoles 21 de octubre 8:20 p. m. Internacional de Bogotá vs. Fortaleza

Fecha 16



Miércoles 2 de septiembre 8:25 p. m. Santa Fe vs. Millonarios Viernes 23 de octubre 6:00 p. m. Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga Viernes 23 de octubre 8:10 p. m. Junior vs. Águilas Doradas Sábado 24 de octubre 6:05 p. m. América de Cali vs. Cúcuta Deportivo Sábado 24 de octubre 8:15 p. m. Once Caldas vs. Deportivo Pereira Domingo 25 de octubre 2:00 p. m. Fortaleza vs. Deportivo Cali Domingo 25 de octubre 4:05 p. m. Alianza vs. Internacional de Bogotá Domingo 25 de octubre 6:10 p. m. Atlético Nacional vs. Independiente Medellín Domingo 25 de octubre 8:15 p. m. Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto Lunes 26 de octubre 6:00 p. m. Jaguares vs. Llaneros

Fecha 17



Jueves 1 de octubre 8:00 p. m. Internacional de Bogotá vs. Atlético Bucaramanga Sábado 31 de octubre 6:00 p. m. Llaneros vs. Junior Domingo 1 de noviembre 6:10 p. m. Independiente Medellín vs. Alianza Domingo 1 de noviembre 8:15 p. m. Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó Lunes 2 de noviembre 4:05 p. m. Águilas Doradas vs. Fortaleza Lunes 2 de noviembre 6:10 p. m. Cúcuta Deportivo vs. Santa Fe Lunes 2 de noviembre 8:15 p. m. Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional Martes 3 de noviembre 6:00 p. m. Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima Martes 3 de noviembre 8:10 p. m. Millonarios vs. América de Cali Miércoles 4 de noviembre 7:00 p. m. Deportivo Pasto vs. Jaguares

Fecha 18



Viernes 6 de noviembre 8:00 p. m. Fortaleza vs. Independiente Medellín Sábado 7 de noviembre 2:00 p. m. Once Caldas vs. Águilas Doradas Sábado 7 de noviembre 4:05 p. m. Deportes Tolima vs. Millonarios Sábado 7 de noviembre 6:10 p. m. Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira Sábado 7 de noviembre 8:15 p. m. América de Cali vs. Deportivo Cali Domingo 8 de noviembre 2:00 p. m. Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá Domingo 8 de noviembre 4:05 p. m. Jaguares vs. Atlético Bucaramanga Domingo 8 de noviembre 6:10 p. m. Junior vs. Cúcuta Deportivo Domingo 8 de noviembre 8:15 p. m. Alianza vs. Llaneros Lunes 9 de noviembre 7:30 p. m. Santa Fe vs. Deportivo Pasto

Fecha 19



Jueves 12 de noviembre Por definir Millonarios vs. Alianza Jueves 12 de noviembre Por definir Llaneros vs. Boyacá Chicó Jueves 12 de noviembre Por definir Cúcuta Deportivo vs. América de Cali Jueves 12 de noviembre Por definir Águilas Doradas vs. Independiente Medellín Jueves 12 de noviembre Por definir Deportivo Cali vs. Deportes Tolima Jueves 12 de noviembre Por definir Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza Jueves 12 de noviembre Por definir Deportivo Pasto vs. Junior Jueves 12 de noviembre Por definir Internacional de Bogotá vs. Santa Fe Jueves 12 de noviembre Por definir Cúcuta Deportivo vs. Jaguares Jueves 12 de noviembre Por definir Atlético Nacional vs. Once Caldas

Partidos aplazados - Fecha 5



Lunes 7 de septiembre 6:00 p. m. Llaneros vs. Deportes Tolima Jueves 10 de septiembre 8:00 p. m. Millonarios vs. Deportivo Cali Martes 27 de octubre 6:00 p. m. Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas Martes 27 de octubre 8:05 p. m. Boyacá Chicó vs. Junior Miércoles 28 de octubre 6:00 p. m. Once Caldas vs. Alianza Miércoles 28 de octubre 8:05 p. m. Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín Jueves 29 de octubre 6:15 p. m. América de Cali vs. Fortaleza Jueves 29 de octubre 8:30 p. m. Atlético Nacional vs. Santa Fe Viernes 30 de octubre 6:00 p. m. Deportivo Pereira vs. Jaguares Viernes 30 de octubre 8:05 p. m. Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto