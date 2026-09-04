Luto en el fútbol colombiano; falleció histórico goleador y pentacampeón de Liga a sus 86 años

Hace un par de minutos, se confirmó el fallecimiento del exfutbolista colombiano, Jorge Ramírez Gallego, quien siempre será recordado como una de las grandes leyendas en el balompié de nuestro país.

Y es que, no solamente fueron goles, sino que títulos y un legado futbolístico impresionante, que quedará en la memoria de todos, pero especialmente en la de los hinchas del Deportivo Cali; quienes vieron en primera fila su gran talento, jerarquía y calidad con la pelota en los pies.

A través de un comunicado, que compartió a través de sus redes sociales; el máximo organismo del fútbol colombiano confirmó la noticia, enviando un sentido pésame a toda la familia del histórico exjugador: "La DIMAYOR lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego, leyenda del fútbol profesional colombiano y máximo goleador histórico del Deportivo Cali, quien falleció este viernes 4 de septiembre a los 86 años".

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego, leyenda del fútbol profesional colombiano y máximo goleador histórico del Deportivo Cali, quien… pic.twitter.com/PxDGBWTMMw — DIMAYOR (@Dimayor) September 4, 2026

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"Su talento, sus goles y su aporte al crecimiento del fútbol profesional colombiano hicieron de Jorge Ramírez Gallego una figura que permanecerá en la memoria de varias generaciones de aficionados. La DIMAYOR extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, al Deportivo Cali y a toda la comunidad del fútbol colombiano por esta irreparable pérdida", agregó el comunicado.



Cabe destacar que Jorge Ramírez Gallego, más conocido como ‘Gallegol’; dejó una huella en la historia del fútbol colombiano, defendiendo durante nueve temporadas la camiseta del Deportivo Cali, con el que conquistó los títulos de Liga de 1965, 1967, 1969 y 1970, además de convertirse en uno de los grandes referentes ofensivos de su generación.

Y es que, así como lo dijo el mismo Jhon Jaime Osorio para 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'; Gallego "hacía goles con todas las partes de su cuerpo, hasta con la barriga". El exfutbolista, que marcó un antes y un después en la historia del 'azucarero', siempre será considerado como uno de los más importantes goleadores en el balompié de nuestro país.

Desde el Deportivo Cali expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Jorge Ramírez Gallego, ‘Gallegol’, máximo goleador histórico de nuestra institución.



Su nombre y su legado permanecerán por siempre en la historia del Deportivo Cali. 💚



Que… pic.twitter.com/L8aI3RsqMJ — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) September 4, 2026