Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luto en el fútbol colombiano; falleció histórico goleador y pentacampeón de Liga a sus 86 años

Luto en el fútbol colombiano; falleció histórico goleador y pentacampeón de Liga a sus 86 años

Hace un par de minutos, se confirmó la lamentable noticia sobre el fallecimiento de histórico exfutbolistas colombiano, quien dejó huella en nuestro fútbol con goles y títulos.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de sept, 2026
Comparta en:
Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
Foto: AFP.

Hace un par de minutos, se confirmó el fallecimiento del exfutbolista colombiano, Jorge Ramírez Gallego, quien siempre será recordado como una de las grandes leyendas en el balompié de nuestro país.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que, no solamente fueron goles, sino que títulos y un legado futbolístico impresionante, que quedará en la memoria de todos, pero especialmente en la de los hinchas del Deportivo Cali; quienes vieron en primera fila su gran talento, jerarquía y calidad con la pelota en los pies.

Últimas noticias

Fabián Bustos, extécnico de Millonarios.
Fútbol Colombiano

"Millonarios es un hermoso club, pero muchas cosas se manejan mal; son antifutbolísticas"

Fútbol colombiano Liga BetPlay 2026-II
Fútbol Colombiano

Así quedó el nuevo calendario de Liga BetPlay II-2026; de la fecha 10 a la 19 y los aplazados

A través de un comunicado, que compartió a través de sus redes sociales; el máximo organismo del fútbol colombiano confirmó la noticia, enviando un sentido pésame a toda la familia del histórico exjugador: "La DIMAYOR lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego, leyenda del fútbol profesional colombiano y máximo goleador histórico del Deportivo Cali, quien falleció este viernes 4 de septiembre a los 86 años".

Publicidad

"Su talento, sus goles y su aporte al crecimiento del fútbol profesional colombiano hicieron de Jorge Ramírez Gallego una figura que permanecerá en la memoria de varias generaciones de aficionados. La DIMAYOR extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, al Deportivo Cali y a toda la comunidad del fútbol colombiano por esta irreparable pérdida", agregó el comunicado.

Cabe destacar que Jorge Ramírez Gallego, más conocido como ‘Gallegol’; dejó una huella en la historia del fútbol colombiano, defendiendo durante nueve temporadas la camiseta del Deportivo Cali, con el que conquistó los títulos de Liga de 1965, 1967, 1969 y 1970, además de convertirse en uno de los grandes referentes ofensivos de su generación.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Y es que, así como lo dijo el mismo Jhon Jaime Osorio para 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'; Gallego "hacía goles con todas las partes de su cuerpo, hasta con la barriga". El exfutbolista, que marcó un antes y un después en la historia del 'azucarero', siempre será considerado como uno de los más importantes goleadores en el balompié de nuestro país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad