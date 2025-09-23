¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugó HOY, en Jeddah vs. Al Nassr, por Copa del Rey de Campeones?

Cristiano Ronaldo siempre se ha caracterizado por querer jugar absolutamente todo, pero los años no llegan solos. Por eso, en las últimas temporadas, especialmente desde que arribó a Al Nassr, no estado presenta en todos los partidos. Prueba de ello fue lo ocurrido este martes 23 de septiembre, en el compromiso contra Jeddah, por la Copa del Rey de Campeones.

En el estadio Príncipe Abdullah al-Faisal, el director técnico, Jorge Jesus, decidió que el portugués iniciara en el banco de suplentes. Y es que el frente de ataque estuvo conformado por Haroune Camara, Abdulrahman Ghareeb, Ângelo Gabriel y Wesley Gassova. Razón por la que el delantero luso aguardo por su oportunidad a la espera del desarrollo del juego.

Junto a Cristiano Ronaldo, quienes estuvieron en el banco fueron Salem Al-Najdi, Mubarak Al Buainain, Raghed Al-Najjar, Mohammed Maran, Marcelo Brozović, Nader Al-Sharari, João Félix, Ayman Yahya, Kingsley Coman, Sadio Mané y Mohamed Simakan. Cada uno de ellos fue alternativa para el estratega, pero solo cinco tuvieron la chance de ingresar a la cancha.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués de Al Nassr, celebra un gol en la Liga de Arabia Saudita AFP

El marcador del encuentro se abrió con un tanto en propia puerta de Faisal bin Abu Bakr bin Othman Omar, al minuto ocho. Lejos de conformarse con ello, Al Nassr fue por más y siguió de largo. Wesley Gassova marcó el 2-0 y, por eso, al ver que su equipo no estaba pasando problemas, Jorge Jesús decidió no darle minutos a 'CR7', que permaneció en el banco.

Los autores de los otros goles fueron João Félix y Mohamed Simakan, sentenciando el 4-0 definitivo a favor de Al Nassr. Recordemos que Cristiano Ronaldo no había sido convocado para el duelo del pasado 17 de septiembre, contra Istiqlol, que culminó con victoria 5-0. Después reapareció el 20 del mismo mes y marcó dos tantos en el triunfo 5-0 sobre Al Riyadh.