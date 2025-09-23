Síguenos en::
Gol Caracol  / ¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugó HOY, en Jeddah vs. Al Nassr, por Copa del Rey de Campeones?

¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugó HOY, en Jeddah vs. Al Nassr, por Copa del Rey de Campeones?

A pesar de que se esperaba que estuviera en cancha, la decisión que el director técnico, Jorge Jesus, tomó con Cristiano Ronaldo sorprendió a todos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
Cristiano Ronaldo, jugador portugués de Al Nassr, no jugó en la Copa del Rey de Campeones
AFP

