DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Lionel Messi le respondió a Cristiano Ronaldo: doblete en el 3-2 de Inter Miami sobre DC United

Lionel Messi le respondió a Cristiano Ronaldo: doblete en el 3-2 de Inter Miami sobre DC United

Este sábado, Cristiano Ronaldo marcó dos goles con Al Nassr, pero Lionel Messi no se quedó atrás y respondió de la misma forma con Inter Miami. ¡Acá los goles del argentino!

Por: EFE
Actualizado: 20 de sept, 2025
Lionel Messi en Inter Miami vs. DC United.
Lionel Messi en Inter Miami vs. DC United.
AFP.

