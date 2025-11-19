¿Por qué el partido entre México y Paraguay, previo al Mundial 2026, se suspendió?

La Selección de fútbol de Paraguay venció 2-1 a México este martes en un partido de preparación para la Copa del Mundo 2026 disputado en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, que llenó de más dudas al equipo azteca.

Antonio Sanabria, al minuto 48, y Damián Bobadilla, al 56, anotaron los goles de la Albirroja, que consiguió su primera victoria en los cuatro partidos de preparación que jugó después de la eliminatoria sudamericana.

"Fue un partido disputado y duro, pero fuimos precisos, pusimos el pecho fuerte y ganamos bien, con justicia. Merecíamos cerrar el año con una victoria", dijo Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay.

Raúl Jiménez, al minuto 48, marcó para México, que cerró el año con una racha de seis partidos sin ganar.

Publicidad

"Estoy intranquilo porque con el resultado negativo veo cosas que no me gustan y pensaba que ya las tenía superadas", comentó Javier Aguirre, entrenador de México. "En nuestro afán de querer empatar regalamos espacios y ya no fuimos un equipo reconocible. En nuestro desorden, el resultado pudo ser más abultado".

Mexicanos y paraguayos se enfrascaron en un juego ríspido, difícil de controlar para el árbitro Joseph Dickerson.

Publicidad

En medio de manotazos y jaloneos, Paraguay embocó la pelota al minuto 13 con un remate de cabeza de Gustavo Velázquez, pero la jugada fue anulada por una falta.

México dio dos avisos consecutivos. Al 22, Gilberto Mora cobró un tiro libre que exigió el lance del portero Orlando Gil, quien después tapó un cabezazo de Jesús Orozco.

México desperdició una clara oportunidad al 31 cuando Edson Álvarez mandó un remate a la base del poste derecho.

El arquero Ángel Malagón también salvó a México en dos disparos de media distancia seguidos al 41, primero a Miguel Almirón y luego a Ramón Sosa.

La Selección México completó seis partidos sin ganar, tras perder con Paraguay, en juego preparatorio para el Mundial 2026 AFP

Publicidad

Adelante la 'albirroja'

Tras el descanso, Paraguay volvió a embocar el balón. El árbitro anuló la jugada por un encontronazo de Sanabria con el arquero mexicano al filo del área chica. El árbitro validó el 1-0 tras revisar el VAR.

En la reacción mexicana, Marcel Ruiz ensayó el tiro desde fuera del área que fue controlado por Gil, al 52.

Publicidad

Un minuto después, el árbitro señaló penal para México por una falta de Braian Ojeda sobre Orbelín Pineda. Con su estilo pausado y temerario, Jiménez cobró con suavidad para darle el 1-1 al Tri.

Paraguay atacó con bravura y los mexicanos encajonados en su área se salvaron de un tiro a quemarropa de Julio Enciso. El asedio guaraní continuó y se convirtió en el 2-1 con un cabezazo de Bobadilla.

A Jiménez se le escapó el empate al mandar un testarazo por encima del travesaño, al 65.

Cerca del final, la afición mexicana lanzó un grito homofóbico al compás de los saques del guardameta paraguayo, y el árbitro detuvo momentáneamente el partido, apegado al protocolo contra la discriminación.

Publicidad

Malagón salvó a México en un mano a mano contra Enciso al 88 y al 90+6 tapó un tiro a bocajarro de Diego González.