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Gol Caracol  / Irán y Nueva Zelanda se sacaron chispas en Los Ángeles; 2-2 en el grupo G del Mundial 2026

Irán y Nueva Zelanda se sacaron chispas en Los Ángeles; 2-2 en el grupo G del Mundial 2026

Este lunes, en el estadio MetLife, en Los Ángeles, Irán y Nueva Zelanda no se sacaron ventaja y empataron en la primera fecha de la Copa del Mundo. Acá todo lo que pasó.

Por: EFE
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Irán vs. Nueva Zelanda - Mundial 2026.
Irán vs. Nueva Zelanda - Mundial 2026.
AFP.

Irán empató este lunes 2-2 ante Nueva Zelanda en un ajustado duelo marcado por el doblete de Elijah Just, con una auténtica demostración de fuerza sobre el césped a pesar de las severas restricciones impuestas por Washington.

Just adelantó a Nueva Zelanda en el minuto 7 tras asistencia de Chris Wood, marcando un hito histórico para su país, que solo hasta entonces había marcado 4 goles en su historia en un Mundial.

Irán vs. Nueva Zelanda - Mundial 2026.
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones del grupo G, en el Mundial 2026, tras Irán 2-2 Nueva Zelanda

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Ramin Rezaeian igualó en el 32 y logró el empate parcial antes del descanso, pero Irán avisaba de su ímpetu ya que le anularon un gol en los últimos compases del primer periodo.

Tras el regreso de vestuarios, se repitió la misma fórmula: Just anotó su doblete en el 55 pero Mohammad Mohebi volvió a sellar el empate entre ambos en el minuto 64.

Irán vs. Nueva Zelanda - Mundial 2026.
Irán vs. Nueva Zelanda - Mundial 2026.
AFP.

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El choque se prestó muy parejo en posesión y llegadas, con un arranque fuerte de Irán que Nueva Zelanda frenó ante una grada llena de aficionados en el Estadio de Los Ángeles.

Los 'All Whites' se crecieron tras el primer tanto que le otorgó ventaja ante un rival que insistía con una táctica efectiva.

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Cada parada del portero iraní sumaba gritos de apoyo en medio de una afición dividida, entre los que rechazaban la participación de la selección persa en el Mundial y los que vinieron a respaldarla pese a todo.

El partido se desarrolló en un ambiente pacífico, en el que convivieron, por un lado, los aficionados del equipo oceánico y, por el otro, los iraníes tanto en favor como en contra del régimen de Teherán. No hubo reportes de altercados ni incidentes en las gradas.

La selección iraní intentó así hacer gala de su fuerza en su debut en el Mundial 2026, respondiendo a las restricciones de Washington, que vetó visados a gran parte del cuerpo técnico y los obligó a concentrarse en Tijuana, en México.

El equipo solo cuenta con el permiso de Washington para pernoctar una noche en EE.UU. previo a sus encuentros, donde también se les habilita un campo de entrenamiento. Inmediatamente después de cada partido, la delegación debe abandonar suelo estadounidense.

Ramin Rezaeian en Irán vs. Nueva Zelanda.
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