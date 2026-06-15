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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Falcao García se la jugó y dio su pronóstico sobre la Selección Colombia, en el Mundial 2026

Falcao García se la jugó y dio su pronóstico sobre la Selección Colombia, en el Mundial 2026

A pocos días del debut de la Selección Colombia, Falcao García puso la lupa sobre lo que puede ser la participación de la 'tricolor' en la Copa del Mundo. Acá todo lo que dijo 'El Tigre'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia en preparación para el Mundial 2026
Fotografía toma de la cuenta oficial de Instagram de FCF

Radamel Falcao García mantiene intacta su conexión con la Selección Colombia y, aunque ahora vive el Mundial 2026 desde otro rol, sigue atento al presente del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. En una reciente aparición en el programa ‘La Casa del Kun’, de ESPN, el histórico delantero colombiano dejó ver su optimismo sobre el camino que puede recorrer la ‘tricolor’ en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Falcao hizo referencia al crecimiento que ha tenido Colombia en los últimos años y consideró que este grupo tiene argumentos para aspirar a algo más grande que lo conseguido en Brasil 2014, que sigue siendo la mejor actuación de la Selección en una Copa del Mundo. “Después de la Copa América, la gente se ilusionó mucho y me parece que si el equipo se encuentra y empieza a crecer, puede superar quizás lo que hizo en su mejor presentación que fue en 2014 que fue cuartos de final, que ya es mucho. Colombia no tiene que ponerse límites, pensar en ganar partido a partido y hacerse fuerte nuevamente. Néstor Lorenzo ha hecho mucho énfasis en hacer un equipo fuerte y unido”, expresó el ‘Tigre’.

Luis Díaz y Falcao García.
Luis Díaz y Falcao García.
FCF.
Mohammad Mohebbi en Irán vs. Nueva Zelanda.
Gol Caracol

Vea el gol de Mohammad Mohebbi en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda.
Gol Caracol

Vea el segundo gol de Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Ramin Rezaeian en Irán vs. Nueva Zelanda.
Gol Caracol

Vea el gol de Ramin Rezaeian en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Las palabras del samario reflejan confianza en un proceso que ha tenido estabilidad y que llega al torneo con altas expectativas. Colombia integra el grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán, Portugal y la República Democrática del Congo. El debut está programado para el 17 de junio frente al seleccionado uzbeko.

El análisis de Falcao también tiene un peso especial por todo lo que representó para la Selección Colombia. El delantero se convirtió en el máximo goleador histórico del combinado nacional con 36 anotaciones y fue uno de los líderes del ciclo que devolvió al país a los Mundiales. Aunque una lesión le impidió disputar Brasil 2014, sí pudo cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo en Rusia 2018, siendo capitán y referente del equipo.

Arabia Saudita vs. Uruguay - Mundial 2026.
Gol Caracol

Uruguay y un sufrido debut en el Mundial 2026; empató 1-1 con Arabia Saudita

Maximiliano Araújo en Arabia Saudita vs. Uruguay.
Gol Caracol

Vea el gol de Maximiliano Araújo en Arabia Saudita vs. Uruguay, en el Mundial 2026

Abdulelah Al-Amri en Arabia Saudita vs. Uruguay.
Gol Caracol

Vea el gol de Abdulelah Al-Amri en Arabia Saudita vs. Uruguay, en el Mundial 2026

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