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Gol Caracol  / Vea el gol de Mohammad Mohebbi en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Vea el gol de Mohammad Mohebbi en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Irán de nuevo fue de menos a más y puso el empate con un golazo de cabeza de Mohammad Mohebb frente a Nueva Zelanda. ¡Qué testarazo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Mohammad Mohebbi en Irán vs. Nueva Zelanda.
Mohammad Mohebbi en Irán vs. Nueva Zelanda.
AFP.

Lluvia de goles en los Ángeles por cuenta de Irán y Nueva Zelanda. Los asiáticos anotaron el 2-2 por medio de Mohammad Mohebbi, en el Mundial 2026.

A los 64 minutos, Ramin Rezaeian, autor del primer tanto, lanzó un centro al parea y Mohebbi metió un cabezazo. La pelota pegó en el poste y luego se metió en el arco de los oceánicos.

Vea el gol de Mohammad Mohebi:

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