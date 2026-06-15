Vea el gol de Mohammad Mohebbi en Irán vs. Nueva Zelanda, en el Mundial 2026

Lluvia de goles en los Ángeles por cuenta de Irán y Nueva Zelanda. Los asiáticos anotaron el 2-2 por medio de Mohammad Mohebbi, en el Mundial 2026.

A los 64 minutos, Ramin Rezaeian, autor del primer tanto, lanzó un centro al parea y Mohebbi metió un cabezazo. La pelota pegó en el poste y luego se metió en el arco de los oceánicos.

Vea el gol de Mohammad Mohebi:

DE CABEZA AL EMPATE DE IRÁN



Mohammad Mohebbi apareció solo en el área de Nueva Zelanda y puso el 2-2 en el partido.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IHlldl8ENA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026