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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo G, en el Mundial 2026, tras Irán 2-2 Nueva Zelanda

Así quedó la tabla de posiciones del grupo G, en el Mundial 2026, tras Irán 2-2 Nueva Zelanda

En Gol Caracol le contamos cómo quedó el grupo G del Mundial 2026 luego del empate entre Bélgica con Egipto y la paridad de Irán contra Nueva Zelanda. ¡A sacar cuentas!

Por: AFP
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Irán vs. Nueva Zelanda - Mundial 2026.
Irán vs. Nueva Zelanda - Mundial 2026.
AFP.

Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 este lunes en su estreno en el Mundial 2026, en un esperado encuentro del Grupo G disputado bajo la sombra de protestas de opositores al gobierno iraní fuera y dentro del estadio de Los Ángeles.

Elijah Just, quien puso a su equipo en ventaja al minuto 7 y al 55, fue la figura de los neozelandeses, que sin embargo se dejaron empatar dos veces, con goles de Ramin Rezaeian (32’) y Mohamad Mohebi (64’).

Irán vs. Nueva Zelanda - Mundial 2026.
Gol Caracol

Irán y Nueva Zelanda se sacaron chispas en Los Ángeles; 2-2 en el grupo G del Mundial 2026

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El empate dejó completamente igualado el Grupo G, después del 1-1 entre Bélgica y Egipto más temprano.

El debut iraní había estado rodeado de tensión por las protestas de sectores de la diáspora iraní contra Teherán, que consideran a la selección nacional un instrumento de propaganda de la República Islámica.

Pese a las advertencias de la FIFA, el ambiente político llegó a las tribunas del SoFi Stadium, donde numerosos aficionados ingresaron con banderas prerrevolucionarias y otros símbolos, al punto que la seguridad del estadio les pidió ocultarlos.

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Incluso en el momento del himno iraní, hubo mezcla de ovación y abucheos, pero el ambiente no hizo mella la concentración de los jugadores.

El partido, el más intenso y disputado de un día que cerró con cuatro empates, también tenía como atractivo la aparición del defensor neozelandés Tim Payne, convertido en un experimento viral tras pasar de 4.000 a más de cuatro millones de seguidores en Instagram en apenas una semana.

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Tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026

PosiciónEquiposPJVEDDGGOLESPTS
1Irán101002:21
2Nueva Zelanda101002:21
3Bélgica101001:11
4Egipto101001:11
Elijah Just en Irán vs. Nueva Zelanda.
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