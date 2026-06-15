Así quedó la tabla de posiciones del grupo G, en el Mundial 2026, tras Irán 2-2 Nueva Zelanda

Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 este lunes en su estreno en el Mundial 2026, en un esperado encuentro del Grupo G disputado bajo la sombra de protestas de opositores al gobierno iraní fuera y dentro del estadio de Los Ángeles.

Elijah Just, quien puso a su equipo en ventaja al minuto 7 y al 55, fue la figura de los neozelandeses, que sin embargo se dejaron empatar dos veces, con goles de Ramin Rezaeian (32’) y Mohamad Mohebi (64’).

El empate dejó completamente igualado el Grupo G, después del 1-1 entre Bélgica y Egipto más temprano.

El debut iraní había estado rodeado de tensión por las protestas de sectores de la diáspora iraní contra Teherán, que consideran a la selección nacional un instrumento de propaganda de la República Islámica.



Pese a las advertencias de la FIFA, el ambiente político llegó a las tribunas del SoFi Stadium, donde numerosos aficionados ingresaron con banderas prerrevolucionarias y otros símbolos, al punto que la seguridad del estadio les pidió ocultarlos.

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Incluso en el momento del himno iraní, hubo mezcla de ovación y abucheos, pero el ambiente no hizo mella la concentración de los jugadores.

El partido, el más intenso y disputado de un día que cerró con cuatro empates, también tenía como atractivo la aparición del defensor neozelandés Tim Payne, convertido en un experimento viral tras pasar de 4.000 a más de cuatro millones de seguidores en Instagram en apenas una semana.

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Tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026

