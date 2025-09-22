Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández "calla bocas" en Betis y se preguntan si irá al Mundial 2026

'Cucho' Hernández "calla bocas" en Betis y se preguntan si irá al Mundial 2026

El delantero colombiano, de 26 años, suma dos partidos consecutivos anotando con la camiseta del Betis, un registro que no pasa desapercibido en suelo español, donde destacan al ‘Cucho’.

Por: Javier García
Actualizado: 22 de sept, 2025
Juan Camilo Hernández, delantero colombiano de Real Betis
Juan Camilo Hernández, delantero colombiano de Real Betis
@cuchohernandez/Instagram

