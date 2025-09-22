'Cucho' Hernández "calla bocas" en Betis y se preguntan si irá al Mundial 2026

Por la quinta fecha del campeonato español, el Real Betis de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa recibió a la Real Sociedad el pasado viernes 19 de septiembre en el Estadio La Cartuja.

El encuentro quedó a favor de los ‘béticos’, que se impusieron 3-1 gracias a las anotaciones del ‘Cucho’, quien abrió la cuenta para su equipo con un gol de gran factura a los 7 minutos. Más tarde, Álex Remiro (en contra) y Pablo Fornals ampliaron la ventaja para los dirigidos por Manuel Pellegrini.

¿‘Cucho’ con chances de jugar el Mundial 2026?

Juan Camilo Hernández durante un partido con la Selección Colombia AFP

Publicidad

Con su tanto frente a la Real Sociedad, el delantero con pasado en Deportivo Pereira y América de Cali llegó a dos anotaciones en la presente temporada y logró acallar las críticas que venía recibiendo por su sequía goleadora en las primeras cuatro jornadas de LaLiga.

El portal Estadio Deportivo destacó el buen momento de Hernández y sus posibilidades de ser parte de la nómina de jugadores que disputen el Mundial 2026 con la Selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá.

Publicidad

“Cucho Hernández ha disipado cualquier duda que pudiera existir por su sequía en el arranque liguero con los dos goles consecutivos que ha marcado ante Levante y Real Sociedad. El primero, un golazo, permitió al Betis recortar ventaja y meterse en el partido contra los granotas, mientras que el segundo abrió la cuenta contra los donostiarras”, resaltó el medio.

Y agregó: “Este repunte ha alimentado el sueño del punta de Pereira de disputar el Mundial 2026 con la selección de su país, después de haberse quedado fuera de la última convocatoria de Néstor Lorenzo por su ausencia de gol en los primeros compases de LaLiga. (…) El entrenador del combinado cafetero prefirió apostar por la veteranía de Dayro Moreno, que, a sus 40 años, vive una segunda juventud en Once Caldas. El ariete bético se quedó en Sevilla, pero ahora ha recuperado las esperanzas de ganarse un sitio de cara a la cita norteamericana”.



¿Cuándo vuelve a jugar el Real Betis?

Por la primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League, el Real Betis tendrá acción este miércoles 24 de septiembre, cuando reciba al Nottingham Forest en el Estadio La Cartuja. El encuentro está programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana).