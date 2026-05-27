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Gol Caracol  / Último parte médico sobre Lionel Messi y su lesión, previo al Mundial 2026; Scaloni habló

Último parte médico sobre Lionel Messi y su lesión, previo al Mundial 2026; Scaloni habló

A pocos días para que se abara el telón de la cita orbital, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Messi sufrió molestias físicas y hay nuevas noticias.

Por: AFP
Actualizado: 27 de may, 2026
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Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, se lesionó a pocos días del Mundial 2026
Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, se lesionó a pocos días del Mundial 2026
AFP

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dijo que las primeras noticias respecto a la lesión de Lionel Messi de cara al Mundial "no son tan malas", aunque se mostró preocupado por la situación física de otros jugadores importantes de la 'Albiceleste'.

A menos de tres semanas para el inicio de la Copa del Mundo, el astro argentino, de 38 años, disparó las alarmas de la vigente campeona mundial tras salir con molestias en la pierna izquierda durante un partido del Inter Miami de la MLS el domingo.

Lionel Messi, jugador de Argentina.
Gol Caracol

Así llega Lionel Messi al Mundial 2026: figura en Inter Miami y con récords a la vista

El equipo de Florida confirmó el lunes que Messi sufrió una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular" en el isquiotibial izquierdo y que los plazos para su regreso a la cancha "quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional".

"Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente preferiríamos que no le haya pasado nada, ahora hay que esperar su evolución", dijo Scaloni en una entrevista emitida el martes por el canal DSports.

El capitán del Inter Miami y de Argentina, que no se ha pronunciado sobre su situación, se retiró caminando del campo en el minuto 73 del partido ante Philadelphia Union.

Lionel Messi, figura de Argentina.
Lionel Messi, figura de Argentina.
Getty Images.

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Se llevó la mano al muslo izquierdo, en el que era su último encuentro en la MLS antes de la pausa previa al Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

La reacción en el estadio fue de total consternación, constató un periodista de la AFP, dado lo que puede significar una lesión en la previa del que podría ser el último gran escenario internacional de Messi.

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El ídolo argentino, que cumple 39 años el 25 de junio, en plena fase de grupos, disputaría su sexto mundial, un récord que podría compartir con el atacante portugués, Cristiano Ronaldo, y el arquero mexicano, Guillermo Ochoa.

Lionel Messi enciende alertas por posible lesión, a días del Mundial.
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