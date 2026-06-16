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Gol Caracol  / Primeras imágenes de pelea entre hinchas de Argentina y Argelia; puños y patadas

Primeras imágenes de pelea entre hinchas de Argentina y Argelia; puños y patadas

El debut de Argentina y Argelia será este martes, sin embargo, se vio empañado en la previa por una fuerte pelea en plena zona turística de Nueva York. Acá el VIDEO de lo ocurrido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Pelea de hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.
Pelea de hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.
Captura de pantalla.

El Mundial 2026 va a toda marcha con su calendario y este martes 16 de junio llega uno de los debuts más esperados: Argentina, la vigente campeona del mundo. El rival a vencer será Argelia, en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, por la fecha 1 del grupo J. Si bien todo pinta para ser una fiesta por parte de los aficionados 'albicelestes', horas antes se presentó una fuerte pelea con hinchas del combinado africano.

Las imágenes fueron reveladas por 'Radio Rivadavia', medio argentino, y en ellas se aprecian que los fanáticos argentinos y argelinos se dieron golpes y empujones en pleno Times Square, el sitió más icónico de Nueva York.

Según el citado portal, la fuerza pública de los Estados Unidos tuvo que intervenir y tomar cartas en el asunto, deteniendo a varios individuos de ambas hinchadas.

Se trata de la primera pelea que queda registrada en video en lo que va de la Copa del Mundo, la cual hasta el momento se ha vivido con normalidad y sin ningún hecho de gravedad en cuanto a episodios con hinchas se refiere. Por lo pronto solo queda esperar si revelan más detalles de lo acontecidos y se toman medidas más a fondo al respecto.

Lo cierto es que Argentina y Argelia se enfrentarán a partir de las 8:00 p.m. (hora Colombia) y se podrá ver por la pantalla de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

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Cabe recordar, que, el trabajo de la Policía se ha enfocado sobre todo en brindarle seguridad a la Selección de Irán, país que tiene conflictos geopolíticos con Estados Unidos y que por ende ha encendido alerta por posibles ataques. Tales han sido las medidas, que el combinado asiáticos se ha concentrado en México, pese a que sus tres partidos se llevarán cabo en el país de las barras y las estrellas en su bandera.

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