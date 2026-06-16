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Gol Caracol  / Ghana vs. Panamá, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo L del Mundial 2026

Ghana vs. Panamá, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo L del Mundial 2026

Este miércoles, en el BMO Field, en Toronto, Ghana y Panamá se enfrentarán por la primera jornada de la Copa del Mundo. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Panamá vs. Ghana.
Panamá vs. Ghana.
AFP.

Panamá y Ghana debutan este miércoles en el Mundial 2026 en un partido que puede marcar el destino de ambas en el Grupo L, que completan Inglaterra y Croacia, y que aparece como una oportunidad casi obligatoria para sumar antes de afrontar a los dos grandes favoritos de la zona.

La selección panameña llega al estreno mundialista con sensaciones positivas tras una concentración de más de una semana en el complejo hotelero de Nottawasaga, al norte de Toronto, donde el técnico Thomas Christiansen ha podido preparar con tranquilidad el encuentro y recuperar efectivos importantes.

Inglaterra vs. Croacia.
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Inglaterra vs. Croacia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo L del Mundial 2026

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Selección Colombia vs. Uzbekistán.
Selección Colombia

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Entre ellos destaca el centrocampista Adalberto Carrasquilla, una de las figuras del equipo, que ya trabaja con balón y ha evolucionado favorablemente en los últimos entrenamientos.

Los centroamericanos afrontan apenas su segunda participación en una Copa del Mundo después de Rusia 2018, torneo en el que perdieron sus tres encuentros. Sin embargo, el contexto es muy distinto.

Desde la llegada de Christiansen en 2020, Panamá ha protagonizado una notable progresión: alcanzó la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025 y escaló posiciones en la clasificación de la FIFA.

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El discurso dentro del vestuario refleja ambición. Los jugadores panameños insisten en que el objetivo es hacer historia y conseguir la primera victoria mundialista del país.

Durante los últimos días, defensores como Andrés Andrade, Carlos Harvey y Jiovany Ramos han subrayado la necesidad de mantener el orden defensivo y neutralizar la potencia física de Ghana.

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Enfrente estará Ghana, que busca recuperar el protagonismo internacional que la llevó a alcanzar los cuartos de final en Sudáfrica 2010.

Panamá vs. Ghana.
Panamá vs. Ghana.
GIANLUIGI GUERCIA ISSOUF SANOGO/AFP

Los 'Black Stars' llegan al torneo tras una etapa irregular que incluyó la ausencia en la última Copa Africana de Naciones, aunque lograron clasificarse para el Mundial como líderes de su grupo.

El portugués Carlos Queiroz, nombrado seleccionador en abril de este año, tiene la misión de devolver competitividad a un equipo que mezcla experiencia y talento ofensivo.

No obstante, los africanos afrontarán el partido con una baja de enorme relevancia. El centrocampista Thomas Partey no podrá jugar después de que Canadá rechazara su solicitud de visado, una ausencia que priva a Ghana de uno de sus futbolistas más experimentados.

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La responsabilidad ofensiva recaerá principalmente en Antoine Semenyo, una de las principales amenazas del conjunto africano, mientras Panamá confiará en la creatividad de Carrasquilla y en el olfato goleador de Ismael Díaz para intentar sorprender.

El Toronto Stadium acogerá así un duelo de enorme trascendencia. Para Panamá supone la posibilidad de lograr el primer triunfo mundialista de su historia.

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Para Ghana, es la ocasión de comenzar con buen pie un camino que se presenta especialmente exigente. Quien gane dará un paso importante hacia los dieciseisavos de final; quien pierda quedará obligado a buscar la hazaña ante Inglaterra o Croacia.

Hora y dónde ver Panamá vs. Ghana

Fecha: miércoles 17 de junio.
Estadio: 6:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: BMO Field, en Toronto.
Transmisión: Directv Sports.

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