Junior de Barranquilla es de los clubes en el fútbol colombiano que desata todo tipo de sentimientos. Hoy en día el cuadro 'tiburón' dirigido por Alfredo Arias está haciendo una buena campaña en la Liga BetPlay II-2025, al ocupar el segundo lugar con 22 puntos. Desde la distancia hay un futbolista que lo sigue cada vez que el tiempo se lo permite, mismo que espera cumplir su deseo, el de ponerse la 'rojiblanca' algún día. Ese es Pablo Sabbag.

El popular 'Jeque' milita en la actualidad en el balompié de Corea del Sur jugando para el Suwon FC, escuadra en la que ha tenido figuración en el frente de ataque. En dicha nación asiática Sabbag Daccaret comparte su pasión por el fútbol con otra profesión, la música. Incluso una canción suya, al estilo K-pop, está muy pegada en las distintas plataformas musicales. Él mismo la promociona cada vez que puede.

El delantero, de 28 años y oriundo de la 'Arenosa' anhela con que un día cercano pueda cumplir uno de los sueños que tiene en su corazón, el de poner jugar en el Junior.

Junior vs. Bucaramanga. COLPRENSA.

"Algún día de mi vida tengo que jugar en Junior, no me puedo morir sin jugar en Junior así sea un semestre, se me tiene que cumplir ese deseo. Que don Fuad (Char) me llame. Yo era hincha loco, me quitaba la camiseta, puedo decir todos los recuerdos que tengo de Junior. Yo siempre digo, que me den cualquier cosa y pongan a sonar mis canciones (risas). Me quedó difícil ver el partido ante Medellín, pero cuando no lo puedo ver miro el resumen y así lo hice", dijo Sabbag en entrevista con el periódico 'El Heraldo' de Barranquilla.

A su vez, el atacante que compite con la Selección Siria desde el 2023 confía en que el 'tiburón' pueda volver a salir campeón del fútbol colombiano.

"Estaban punteros hasta hace poco. Se está haciendo un buen trabajo y ojalá podamos salir campeones en diciembre", agregó el exdelantero del Deportivo Cali con el diario anteriormente citado.

Pablo Sabbag con Selección de Siria y jugador de Suwon FC - Foto: AFP

¿En qué equipos ha jugado Pablo Sabbag en la Liga colombiana?

En el balompié de nuestro país, Pablo David vistió los colores de Orsomarso, Deportivo Cali y La Equidad. De otro lado, en el exterior militó en Tondela de Portugal, Estudiantes de la Plata y Newell's Old Boys de Argentina, Alianza Lima con el cual salió campeón en Perú, y actualmente en el Suwon FC de Corea del Sur.