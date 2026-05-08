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Gol Caracol  / Problema para Barcelona en caso de coronarse campeón de La Liga contra Real Madrid

Problema para Barcelona en caso de coronarse campeón de La Liga contra Real Madrid

El domingo 10 de mayo, por la fecha 35, cuando se juegue una nueva edición de 'El Clásico', Barcelona podría hacerse con el título, pero surgió un inconveniente.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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AFP

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