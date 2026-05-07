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Gol Caracol  / ¿Kylian Mbappé estará en el clásico Barcelona vs. Real Madrid?; lo que informó el club blanco

¿Kylian Mbappé estará en el clásico Barcelona vs. Real Madrid?; lo que informó el club blanco

El 'crack' francés fue noticia este jueves en las toldas del Real Madrid, que se prepara para el clásico frente al Barcelona. ¡Acá las novedades con respecto a Kylian Mbappé!

Por: EFE
Actualizado: 7 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé, delantero y figura del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero y figura del Real Madrid.
Foto: X de @realmadrid

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