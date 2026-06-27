Carlo Ancelotti rearma a Brasil para el duelo contra Japón, con una sola ausencia obligada

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, tuvo a su disposición a todos los jugadores en el entrenamiento de este sábado, a excepción del lesionado Raphinha, con vistas al cruce de dieciseisavos de final del lunes frente a Japón.

La 'canarinha' se ejercitó en el Columbia Park de Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos) antes de volar este mismo sábado a Houston, donde entrenará por última vez el domingo en el estadio del partido.

A diferencia de la práctica del viernes, cuando los titulares que golearon a Escocia se quedaron en el gimnasio para controlar el esfuerzo físico, menos Vinícius, Douglas Santos y Rayan, este sábado 'Carletto' trabajó con todo el elenco.



Brasil prepara el partido contra Japón por el Mundial 2026. Foto: AFP

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Solo faltó Raphinha, quien se recupera de una lesión en la región posterior del muslo derecho y está descartado para el compromiso frente a los japoneses.

En los 15 minutos del entrenamiento abiertos a los medios de comunicación, Ancelotti dio una pequeña charla al inicio y, acto seguido, los jugadores realizaron ejercicios de activación y de circulación de balón, según presenció 'EFE'.

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Al técnico italiano se le vio de nuevo muy cariñoso con Vinícius, una de las grandes figuras de la fase de grupos de este Mundial 2026, con cuatro goles y una asistencia en los tres primeros partidos.

El delantero del Real Madrid está en su mejor momento del año, después de una temporada sin títulos con el conjunto blanco.

Al '7' de la 'Seleção' se le pudo ver intercambiando confidencias con el mediapunta Lucas Paquetá, con el que se formó en el Flamengo de Río de Janeiro.

Ancelotti no suele dar pistas del once titular durante la semana y solo se lo comunica a los futbolistas poco antes de los partidos.

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Sin embargo, tras la buena actuación en el último partido del Grupo C contra Escocia, el preparador de Reggiolo podría apostar por los once que salieron de inicio en ese encuentro.

De esta forma, Brasil empezaría con Alisson en portería; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos en defensa; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en la sala de máquinas; y, arriba, Vinícius, Matheus Cunha y Rayan.

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La 'Seleção' ha ido de menos a más en la fase de grupos y está con la moral alta, tras empatar con Marruecos (1-1) y golear a Haití y Escocia por idéntico resultado (3-0).