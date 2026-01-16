Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / PSG dio un 'paseo' en la Liga de Francia; goleada 3-0 frente a Lille, con golazo incluido

PSG dio un 'paseo' en la Liga de Francia; goleada 3-0 frente a Lille, con golazo incluido

El cuadro parisino dio espectáculo en su casa y ante su gente, para sumar tres importantes puntos que le hacen recuperar el liderato en la Liga de Francia.

Por: AFP
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
PSG festejando nuevo triunfo en la Liga de Francia, con Dembelé como protagonista.
PSG festejando nuevo triunfo en la Liga de Francia, con Dembelé como protagonista.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad