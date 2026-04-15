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Gol Caracol  / Raphinha pidió disculpas a hinchas del Atlético de Madrid; "no corresponde con mis valores"

Raphinha pidió disculpas a hinchas del Atlético de Madrid; "no corresponde con mis valores"

El delantero del Barcelona, Raphinha, ha estado en el 'ojo del huracán' por unos gestos que le hizo a la afición del Atlético de Madrid, luego de que los 'culés' quedaran por fuera de la Champions.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Raphinha, delantero del Barcelona.
Raphinha, delantero del Barcelona.
Foto: AFP.

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