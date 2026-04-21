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Gol Caracol  / Manchester City, Inter de Milán, Chelsea y Juventus se enfrentarán en un curioso torneo

Manchester City, Inter de Milán, Chelsea y Juventus se enfrentarán en un curioso torneo

El certamen, que se jugará del 31 de julio al 5 de agosto, confirmó la participación de estos importantes clubes, después del éxito que tuvieron en la edición del 2025.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Manchester City, uno de los clubes invitados al Festival de Fútbol de Hong Kong
Manchester City, uno de los clubes invitados al Festival de Fútbol de Hong Kong
AFP

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